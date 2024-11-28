شكرا لاهتمامكم بخبر عن من هُنا .. خطوات التقديم على طلب إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين عبر بوابة اور على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت بوابة اور عن خطوات تقديم طلب إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين الغير راغبين في المشاركة بالتبرع عبر البوابة، وذلك بعد أن تسبب قرار الاستقطاب ضجة منذ إعلان مجلس الوزراء عنه، وأكدت البوابة أن هذه الخدمة مقدمة من وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية ولا تستلزم الخدمة دفع أي رسوم أو متطلبات إلا إنشاء حساب، كما أكدت إنه لا يوجد شروط ولا أحكام ويمكن التقديم في أي وقت على مدار الـ24 ساعة.

خطوات التقديم على إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين

يمكن التقديم على خدمة إيقاف الاستقطاع المتعلق بالتبرع لفئة المتقاعدين في أي وقت على مدار الـيومإلكترونيًا عبر بوابة أور من خلال اتباع الآتي:

أولًا يتم الولوج إلى بوابة اور.

ثم القيام بإجراء عملية تسجيل الدخول أو انشاء حساب عبر النقر على زر الانتقال إلى الخدمة.

إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

ثم الضغط على زر حفظ، ويرجى العلم إنه في حالة عدم الضغط على حفظ سيظل الطلب مسودة غير معتمدة ولم يتم إرساله إلى الجهات المعنية..

سوف تصل رسيالة نصية تؤكد اكتمال التسجيل وتحتوي على رابط متابعة مراحل حالة الطلب ومعالجته.

يرجى الضغط على زر تحميل الاستمارة والانتظار قليلًا حتى تصل وثيقة تضم رقم الطلب ورمز الاستجابة السريع.

يجب طباعة الوثيقة أو اتخاذها لقطة شاشة والاحتفاظ بها عل جهاز الهاتف لاستخدامها لاحقًا في متابعة الطلب.

بعد ذلك سوف تصل رسالة تحتوي على مراحل معالجة الطلب وحالته.

قرار استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

أعلن مجلس الوزراء في العراق يوم 19 نوفمبر 2024 عن قرار استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 1% إلى صندوق دعم لبنان وغزة مما تسبب في حدوث ضجة كبيرة، حيث نص القرار على فتح باب التبرع وهو من المتعارف عليه أن يتبرع من يرد التبرع فقط ولاكن تم تطبيق التبرع على الجميع إجباريًا ثم بعدها يقوم الفرد الذي لا يرغب في التبرع بتقديم طلب إيقاف الاستقطاب وسببت هذه الضجة في اتخاذ مجلس الوزراء أمس الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2024 قرارًا بتعديل القرار وتطبيق