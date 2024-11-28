نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عربيتك عليها غرامة .. استعلام مخالفات المرور في مصر بالخطوات في المقال التالي

كتب محمد سعد – استعلام مخالفات المرور بالخطوات، حيث بات من الضروري توفير حلول مبتكرة تساعد المواطنين على إنجاز مهامهم اليومية بسهولة وسرعة لذلك تقدم الحكومة المصرية منصات إلكترونية وتطبيقات تمكن المواطنين من معرفة المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم دون الحاجة إلى زيارة فروع المرور شخصيًا، سنقدم دليلًا شاملًا حول كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، خطوات السداد، وقيمة الغرامات المرتبطة بها.

ما هو استعلام مخالفات المرور؟

استعلام مخالفات المرور هو خدمة تتيح لقائدي المركبات معرفة المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على مركباتهم أو رخص القيادة الخاصة بهم، الهدف من هذه الخدمة هو فرض الانضباط المروري وتحقيق السلامة على الطرق، تسعى الحكومة إلى تسهيل هذه العملية من خلال توفير منصات إلكترونية تجعل الوصول إلى هذه المعلومات سريعًا ومريحًا.

استعلام مخالفات المرور بالخطوات

تتيح الإدارة العامة للمرور للمواطنين إمكانية استعلام المخالفات المرورية بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة مقر المرور، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مرور مصر

قم بزيارة الموقع الرسمي من خلال أي متصفح على جهازك.

تجد هذه الأيقونة أسفل مربع “مخالفات رخص المركبات”.

أدخل رخصة القيادة الخاصة بك.

قم بإضافة رقم السيارة الخاص بك.

النقر على أيقونة إجمالي المخالفات:

ستظهر أمامك قائمة بجميع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة.

طرق سداد المخالفات المرورية

بعد الاستعلام عن المخالفات المرورية، يمكنك تسديدها بسهولة باستخدام إحدى الطرق المتوفرة، تقدم الحكومة عدة خيارات تناسب جميع الفئات.

خطوات الدفع عبر موقع النيابة العامة

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.

استعلم عن المخالفات ثم انقر على أيقونة “سداد المخالفات”.

اختر الوسيلة المناسبة لك مثل بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر.

أكمل العملية باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

خطوات الدفع عبر خدمة فوري

تأكد من توفر خدمة فوري في المكان الذي تزوره.

قدم رقم اللوحة أو البيانات الأخرى المطلوبة.

سيقوم المشغل بإتمام عملية السداد نيابة عنك.

قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات المرورية

تختلف قيمة الغرامات المرورية حسب نوع المخالفة، إليك قائمة بأبرز المخالفات وقيمة الغرامات المرتبطة بها: