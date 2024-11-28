شكرا لاهتمامكم بخبر عن سعر تذاكر مترو الرياض .. وكيفية شراء التذاكر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سعر تذاكر مترو الرياض هو موضوعنا اليوم، حيث في خطوة تعزز البنية التحتية للنقل في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق مشروع قطار الرياض، الذي يعتبر أحد أعظم المشاريع في مجال النقل العام بالمنطقة، ومع تطبيق درب، أصبح شراء التذاكر وتنظيم الرحلات أسهل من أي وقت مضى، سنستعرض بالتفصيل مميزات التطبيق، أسعار التذاكر.

ما هو تطبيق درب؟

تطبيق درب هو منصة إلكترونية صممت خصيصًا لتسهيل عملية حجز تذاكر قطار الرياض وحافلات الرياض، يتيح التطبيق للمستخدمين تحديد وجهاتهم بسهولة وشراء التذاكر مباشرة من هواتفهم المحمولة، يمكن تحميل التطبيق من متاجر التطبيقات الإلكترونية، سواء على نظام iOS أو Android.

سعر تذاكر مترو الرياض عبر تطبيق درب

تتنوع سعر تذاكر مترو الرياض لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة. الأسعار متدرجة بناءً على مدة التذكرة:

الفئة الأولى: تذكرة صالحة لمدة ساعتين بسعر 4 ريالات.

الفئة الثانية: تذكرة صالحة لمدة 3 أيام بسعر 20 ريالًا.

الفئة الثالثة: تذكرة صالحة لمدة أسبوع بسعر 40 ريالًا.

الفئة الرابعة: تذكرة شهرية صالحة لمدة 30 يومًا بسعر 140 ريالًا.

ميزة الرحلات غير المحدودة: توفر جميع فئات التذاكر رحلات غير محدودة خلال مدة التذكرة على كل من الحافلات والقطارات، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ومريحًا.

أهمية قطار الرياض لشبكة النقل العام

قطار الرياض ليس مجرد مشروع نقل، بل يمثل جزءًا من شبكة النقل العام بمدينة الرياض، يعتبر هذا المشروع العمود الفقري للنقل العام، حيث يسعى إلى تحسين التنقل اليومي للسكان وتقليل التكدس المروري.

مواصفات المشروع

عدد المسارات: 6 مسارات رئيسية.

إجمالي الطول: 176 كيلومترًا.

عدد المحطات: 85 محطة، بما في ذلك 4 محطات رئيسية.

مراحل تشغيل المسارات

سيتم تشغيل المسارات الستة لقطار الرياض بشكل متتابع وفق الجدول التالي:

المسار الأول (الأزرق): يبدأ تشغيله في 1 ديسمبر 2024.

المسار الرابع (الأصفر): يبدأ تشغيله في 1 ديسمبر 2024.

المسار السادس (البنفسجي): يبدأ تشغيله في 1 ديسمبر 2024.

المسار الثاني (الأحمر): يبدأ تشغيله في 15 ديسمبر 2024.

المسار الخامس (الأخضر): يبدأ تشغيله في 15 ديسمبر 2024.

المسار الثالث (البرتقالي): سيتم تشغيله في 5 يناير 2025.

كيفية تحميل واستخدام تطبيق درب

تطبيق درب متوفر على متاجر التطبيقات الإلكترونية وذلك لمعرفة سعر تذاكر مترو الرياض، ويمكن تحميله بخطوات بسيطة: