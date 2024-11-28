رونالدو يقود مباراة النصر ضد ضمك بدوري روشن تعرف على التشكيل والقنوات الناقلة

عدن – كتب محمد سعد – مباراة النصر ضد ضمك تستأنف اليوم مواجهات دوري روشن 2024/2025 للجولة الثانية عشر بين العالمي وفريق ضمك، يدخل النصر منتشيا بأخر انتصاراته في دوري أبطال أسيا للنخبة بالفوز على نادي الغرافة القطري، ويتطلع العالمي لحصد الثلاث نقاط من مباراة اليوم ليحسن ترتيبه بجدول الدوري حيث يقبع في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.

موعد مباراة النصر ضد ضمك

تقام مباراة النصر ضد ضمك اليوم الخميس في تمام 16:50 بتوقيت القاهرة و17:50 بتوقيت مكة وفي 18.50 بتوقيت أبو ظبي على ملعب الأول بارك، يتطلع نادي النصر في مواجهة اليوم لتقليص الفارق بينه وبين متصدر الدوري نادي الاتحاد صاحب الـ30 نقطة نتيجة 11 مباراة.

ووصيف الدوري نادي الهلال صاحب الـ28 نقطة، أما عن نادي ضمك فيقع في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من لعب 11 مباراة.

حجز تذاكر مباراة النصر ضد ضمك

يمكن حجز تذاكر مباراة النصر وضمك من خلال موقع وي بوك webook عن طريق خطوات بسيطة

الدخول إلى موقع webook الرسمي.

قم بالنقر على المباراة المراد حجزها النصر ضد ضمك.

الخطوة التالية قم بالضغط على خيار “أحجز التذاكر”.

قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك واضغط “تسجيل دخول”.

الخطوة الأخيرة قم فيها بتحديد مكان جلوسك وعدد التذاكر وطريقة الدفع المناسبة لك.

أنقر أيقونة “تأكيد الحجز”.

أما عن أسعار تذاكر مباراة النصر وضمك تبدأ من 30 ريال وتزداد قيمتها كلما زادت الدرجة، نظراً لأهمية المباراة قد تكون بالفعل نفذت التذاكر.

تشكيل النصر ضد ضمك في دوري روشن

تلقى النصر دفعة معنوية اليوم بعودة ثلاثي الفريق تاليسكا، لابورت، سيماكان ومن المتوقع أن يؤدي العالمي اليوم مباراة مميزة خاصة بمشاركة نجمه الأسطورة رونالدو.

تشكيل النصر أمام ضمك

حراسة مرمى: بينتو.

وسط هجوم: ساديو ماني، تاليسكا، اندرسون، انجيلو.

هجوم: الدون رونالدو.

وسط دفاع: اوتافيو، مختار علي.

دفاع: لابورت، سالم النجدي، سيماكان، سلطان الغنام.

تشكيل ضمك أمام النصر

حراسة مرمى: عبد الله عبد الباسط.

دفاع: عبد القادر بدران، ضاري العنزي، سلطان فقيهي، فاروق شافعي.

خط وسط: بدر منشي، طارق حامد، نكودو، نيكولاي ستانشو.

هجوم: هزاع الغامدي.

ترتيب دوري روشن 2024/2025

الاتحاد برصيد 30 نقطة. الهلال برصيد 28 نقطة. النصر برصيد 22 نقطة. الشباب برصيد 22 نقطة. القادسية برصيد 22 نقطة. الخليج برصيد 19 نقطة. الأهلي برصيد 17 نقطة. التعاون برصيد 15 نقطة. الرياض برصيد 15 نقطة. الرائد برصيد 14 نقطة. ضمك برصيد 14 نقطة. الاتفاق برصيد 12 نقطة.

أما عن القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك قناة SSC HD السعودية المشفرة.