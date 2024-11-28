نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي القادمة بالدوري المصري الممتاز في المقال التالي

كتب محمد سعد – تشهد محركات جوجل الكثير من عمليات البحث عن موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي القادمة، ضمن منافسات بطولة الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز، والذي يحتل فيه المارد الأحمر الصدارة برصيد 7 نقاط، وكان الأهلي قد فاز على نظيره نادي ستاد أبيدجان الإفواري مساء الثلاثاء الماضي برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعود بطل أفريقيا من جديد للمشاركة في مباريات الدوري أمام البنك الأهلي، وخلال السطور التالية سنتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز بعد التوقف الدولي لمواجهة فريق البنك الأهلي مساء الأحد القادم الموافق 1 من شهر ديسمبر القادم لعام 2024، كما تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والساعة السادسة بتوقيت السعودية.

وبدأ الأهلي مشواره في الدوري هذا الموسم لفوز كبير على نظيره نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة كبيرة وهي خمسة أهداف لهدفين خلال منافسات الجولة الأولى، وارتفعت الروح المعنوية لدى اللاعبين، كما فاز على فريق زد إف سي بهدف نظيف في الجولة الثانية، ثم تعادل مع نادي الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة، ويسعى للفوز على فريق البنك الأهلي لاستمرار بقاؤه في الصدارة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي

وتنقل مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية عبر إحدى قنواتها الأولى والثانية، حيث تُعد الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك خلال المباراة المقرر أن تُذاع مساء يوم الحد القادم من شهر ديسمبر 2024 في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المصري.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بمعنويات عالية بعد فوز سهل على فريق ستاد أبيدجان بأربعة أهداف، شارك فيها النجم محمود عبد المنعم كهربا بالهدف الأول، ثم سجل حسين الشحات الهدف الثالث، وأحرز محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي، واختتم محمود عيد المنعم كهربا بالهدف الرابع.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي

ويتعرض النادي الأهلي لكثرة الغيابات في الفترة الأخيرة، وخاصة لكثرة المشاركات التي شارك فيها الفريق سواء محليًا أو إفريقيًا، حيث يغيب عن تشكيل الأهلي الفدائي وسام أبو علي، والتونسي علي معلول، وكريم فؤاد ومحمد هاني.