فرصة لمحدوي الدخل بسعر 23 ألف امتلك سيارة تويوتا كورولا 2016 مستعملة بحالة جيدة وبمحرك قوي

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عدن – محمد سعد – يتساءل الكثير من الأشخاص في السعودية عن أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2016 المستعملة حيث تعتبر هذه السيارة أفضل أنواع السيارات المستعملة التي تتميز بالعديد من المميزات كما أنها الأكثر مبيعا في الأسواق السعودية، حيث تمتاز السيارة بصناعة جيدة آخر الإصدارات كما أن سعر السيارة مناسب جداً للأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة جيدة بسعر مناسب حيث تتوفر هذه السيارة في جميع الأسواق السعودية بأحدث الموديلات والصناعة الممتازة ولذلك سوف نستعرض الآن أسعار سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 وأيضا 2016 تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

تتوفر سيارة تويوتا كورولا في الأسواق السعودية بأسعار مناسبة جداً للجميع سوف نستعرض أهم مميزات وخصائص هذه السيارة وذلك من خلال الآتي.

تحتوي السيارة على أنظمة ضبط السرعة التي تعمل على تنظيم السرعة بشكل صحيح خاصة في الطرق السريعة.

تم تصميم السيارة بأحدث التقنيات والصناعات الممتازة والتي تجعلها من أفضل السيارات المتواجدة حالياً في الأسواق.

كما أن سعر سيارة تويوتا كورولا 2016 مناسب جداً لجميع الأشخاص.

يتوفر قطع غيار للسيارة بجودة عالية وأسعار تنافسية وضمان يصل إلى عدة سنوات.

تحتوي السيارة على أنظمة تعمل على عدم إغلاق المكابح حيث يتم توزيع قوى السيارة بشكل إلكتروني.

يأتي سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2016 المستعملة في الأسواق السعودية وذلك بسعر أعلى نحو 29 ألف ريال سعودي حتى سعر أقل حوالي 23 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 المستعملة

سوف نتعرف الآن على مزايا وأسعار سيارة تويوتا كورولا 2012 المستعملة المتوفرة في الأسواق السعودية وذلك على النحو التالي.

تعمل سيارة تويوتا كورولا بمحرك 4 سلندر بسعة 1.8 لتر بقوة 180 حصان، متصل بمحرك اتوماتيكي بقوة 4 سرعات.

حيث تتميز السيارة من الداخل بتصميم ديكور بلاستيكي قوي بالإضافة إلى نظام تكييف هوائي يتوفر أيضا فتحة سقف.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان عن طريق العديد من الأنظمة التي تعمل على تنظيم حركة وثبات السيارة عن طريق نظام مانع الكبح، نظام الثبات باستخدام العجلات.

يبدأ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 من مبلغ 12 ألف ريال سعودي حتى أعلى سعر حوالي 14 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2016

تعتبر تويوتا كامري 2016 واحدة من السيارات السيدان الأكثر شعبية في العالم، وذلك لما تتمتع به من مواصفات تقنية عالية وأداء قوي وتصميم أنيق وجذاب.

متوفر في السيارة محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، ويوفر قوة تصل إلى 178 حصان، وعزم دوران قوي يضمن تسارع سلس.

السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات

ومتوفر نظام الامان في السيارة نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD

ونظام مساعدة على صعود التلال ونظام التحكم في الثبات VSC ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.

يأتي سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2016 المستعملة في الأسواق السعودية وذلك بسعر أعلى نحو 30 ألف ريال سعودي حتى سعر أقل حوالي 23 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2016

تجهيزات السيارة شاشة لمس ملونة لنظام المعلومات والترفيه وبلوتوث لتوصيل الهاتف المحمول ونظام صوتي عالي الجودة.

كما يوجد في السيارة كاميرا خلفية للمساعدة في الركن

حساسات ركن خلفية ومقاعد مريحة قابلة للتعديل وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

تحتوي السيارة على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي والتصميم الخارجي والداخلي.

التصميم الخارجي للسيارة أنيق وجذاب يعكس هوية تويوتا ومصابيح أمامية وخلفية بتصميم عصري وشبك أمامي كروم لامع وخطوط انسيابية تمنح السيارة مظهر رياضي.

التصميم داخلي فسيح ومريح ومواد عالية الجودة في التنجيد ولوحة قيادة سهلة الاستخدام ومساحة تخزين واسعة.

مميزات سيارة تويوتا كامري 2016

تتميز سيارة كامري 2016 بأداء قوي وسلس مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

توفر سيارة كامري 2016 تجربة قيادة مريحة وسلسة بفضل نظام التعليق الناعم والمقاعد المريحة.

تم تجهيز كامري 2016 بمجموعة واسعة من أنظمة الأمان التي تضمن سلامة السائق والركاب.

وتتمتع سيارة كامري 2016 باستهلاك وقود اقتصادي مقارنة بالسيارات المنافسة في فئتها.

تقدم سيارة كامري 2016 قيمة ممتازة مقابل السعر حيث تجمع بين الأداء العالي والميزات المتقدمة والتصميم الجذاب.

تتوفر سيارة تويوتا كامري 2016 المستعملة من مبلغ نحو 23 ألف ريال سعودي إلى حوالي 30 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا 2015

تعتبر تويوتا كورولا من أبرز السيارات في فئتها وتتميز بسمعتها الطيبة في مجال الموثوقية والكفاءة وفي عام 2015 قدمت تويوتا نسخة محدثة من كورولا والتي حافظت على مميزات سلسلة كورولا الشهيرة مع إضافة بعض التحسينات والتعديلات.

تم تجهيز كورولا 2015 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يوفر قوة حصانية جيدة وعزم دوران كافٍ لتلبية احتياجات القيادة اليومية.

متوفر خيارات مختلفة لناقل الحركة منها ناقل الحركة اليدوي ونظام CVT الأوتوماتيكي.

تتميز كورولا 2015 بأبعاد خارجية متوازنة وتوفر مساحة داخلية مريحة للركاب والأمتعة.

اقتصاد ية في استهلاك الوقود وتتميز كورولا بسعة خزان وقود جيدة، مما يقلل من عدد مرات التوقف لتعبئة الوقود.

تتوفر سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 المستعملة بسعر يبدأ من 23 ألف ريال سعودي إلى حوالي 30 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2015

تميزت سيارة كورولا 2015 بتصميم خارجي أنيق وعصري مع خطوط جريئة وأبعاد متناسقة.

تم تجهيز السيارة بمصابيح أمامية وخلفية عصرية، تساهم في تحسين الرؤية ليلاً.

متوفرة في السيارة خيارات مختلفة من العجلات المصنوعة من الألومنيوم أو الفولاذ حسب الفئة.

تتميز مقاعد كورولا 2015 براحيتها ودعمها الجيد للظهر مما يوفر تجربة قيادة مريحة للسائق والركاب.

كما تم تجهيز المقصورة بمجموعة من التجهيزات التقنية مثل نظام الصوت وشاشة المعلومات والترفيه مما يجعل القيادة أكثر متعة.

تم استخدام مواد ذات جودة جيدة في تنجيد المقصورة مما يضفي عليها مظهر أنيق ومتين.

تم تجهيز كورولا 2015 بنظام فرامل ABS، والذي يساعد على منع انغلاق العجلات عند الفرملة المفاجئة.

كما تم تجهيز السيارة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية السائق والركاب في حالة وقوع حادث.

يساعد نظام تثبيت السرعة على الحفاظ على سرعة ثابتة للسيارة مما يقلل من إجهاد السائق في الرحلات الطويلة.

مواصفات سيارة هيونداي أزيرا 2021

هيونداي أزيرا 2021 ليست مجرد سيارة بل هي تجربة قيادة فريدة تجمع بين الفخامة والراحة والأداء القوي، تمكنت هيونداي من خلال هذا الطراز أن تثبت للعالم أنها قادرة على منافسة أرقى العلامات التجارية في صناعة السيارات الفاخرة.

يأتي طراز 2021 بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 290 حصان وعزم دوران 338 نيوتن متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

تتميز السيارة بتسارع سلس وسريع وتوفر تجربة قيادة مريحة وسلسة.

يتميز التصميم الخارجي لأزيرا بخطوط انسيابية وأنيقة وشبك أمامي كبير ومصابيح أمامية وخلفية بتصميم عصري.

تتميز المقصورة الداخلية بأعلى مستويات الفخامة، حيث تستخدم مواد عالية الجودة، وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة ونظام صوتي متطور.

تأتي سيارة هيونداي أزيرا مزودة بأحدث التقنيات مثل نظام الدخول الذكي ونظام التشغيل عن بعد ونظام المساعدة على القيادة ونظام التحكم في المناخ الأوتوماتيكي.

تحرص هيونداي على توفير أعلى مستويات السلامة في أزيرا حيث تأتي مزودة بعدة أنظمة سلامة متقدمة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام التحكم في الثبات ونظام المساعدة على الحفاظ على المسافة.

مميزات وسعر سيارة هيونداي أزيرا 2021

تصميم خارجي أنيق وجريء ومقصورة داخلية فاخرة.

محرك قوي وسلس وأداء قيادة ممتع.

شاشة تعمل باللمس كبيرة الحجم وعدد كبير من الميزات التقنية.

مقاعد مريحة وواسعة وعزل صوتي ممتاز.

تقدم سيارة هيونداي أزيرا قيمة جيدة مقابل سعرها حيث توفر ميزات وفخامة لا تتوفر في سيارات أخرى بنفس الفئة السعرية ويأتي سعرها نحو 57 ريال سعودي إلى 101 ريال سعودي.

مواصفات سيارة مرسيدس S500 موديل 2015

مرسيدس S500 موديل 2015 هي أكثر من مجرد سيارة إنها تجسيد للرفاهية والأداء الهندسي المتطور الذي تشتهر به مرسيدس وتجمع هذه السيارة بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة لتقدم تجربة قيادة لا تضاهى.