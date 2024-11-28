بداية من 50 ألف امتلك سيارة مستعملة بحالة ممتازة وبإمكانيات عالية

عدن – كتب محمد سعد – إذا كنت ترغب في شراء سيارة مستعملة موديل جديد بمواصفات عالية الجودة، سوف نعرض إليكم سعر ومواصفات سيارة فيات 128 موديل 1999 بالإضافة إلى سعر سيارة شاهين موديل 1998 المستعملة حيث يبحث الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة الحصول على سيارة بأسعار مناسبة، حيث تعتبر سيارة فيات من أفضل أنواع السيارات المتوفرة في جميع الأسواق كما أن سعر السيارة يناسب الجميع ولذلك سوف نتعرف على سعر ومميزات سيارة فيات المتوفرة في الأسواق تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

سعر ومواصفات سيارة فيات 128 1999 المستعملة

سوف نستعرض معكم الآن جميع المميزات والمواصفات الخاصة بهذه السيارة وكم تسجل في جميع الأسواق وذلك من خلال الآتي.

تحتوي سيارة فيات 128 على 4 اسطوانات والتي تقدر بسعة 1100 سي سي، القوة 47 حصان.

حيث تتصل بناقل يدوي متحرك بقوة 4 سرعات، يصل عداد السيارة إلى نحو 250 كيلو متر.

كما تحتوي السيارة أيضا على مقصورة داخلية بمساحة داخلية ممتازة بالإضافة إلى عداد قراءة جيد بالإضافة إلى عجلة قيادة بسيطة.

حيث أن سعر السيارة يبدأ من 51 ألف جنيه حتى 65 ألف جنيه.

سعر ومواصفات سيارة فيات شاهين موديل 1998 المستعملة

تعد سيارة فيات شاهين أحد أفضل السيارات المستخدمة في مصر حيث تعتبر الأكثر شهرة ومبيعا في جميع الأسواق وذلك لأنها تتميز بالعديد من المزايا كم أن سعر السيارة مناسب للجميع ولذلك سوف نتعرف على مواصفات واسعار فيات شاهين من خلال الآتي.

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1300 سي سي حيث يتصل بها ناقل الحركة يعمل بخمس سرعات.

يوجد قطع غيار للسيارة بجودة عالية وأسعار مخفضة بالإضافة إلى عدم استهلاك كمية كبيرة من الوقود.

كما تتوفر السيارة بألوان مختلفة مثل الأزرق والأبيض والأحمر.

حيث تتميز السيارة بوجود هيكل خارجي قوي لحماية السيارة من الصدمات والخدوش.

كما أن السيارة مرتفعة قليلا عن الأرض مما يساعد على حماية السيارة من المطبات.

يمكنك بيع السيارة بسهولة حيث تعد الأكثر مبيعا واستخداما في مصر.

وقد يبدأ سعر سيارة فيات شاهين في جميع الأسواق من مبلغ نحو 69 ألف جنيه إلى حوالي 71 ألف جنيه.

مواصفات وسعر سيارة لادا 2105 موديل 1994 مستعملة

تميزت سيارة لادا 2105 بتصميمها الكلاسيكي المستوحى من سيارات فيات حيث كانت تتمتع بهيكل قوي ومتين قادر على تحمل الظروف القاسية، وتتميز أيضا بسهولة إصلاحها وتوفر قطع الغيار.

جاءت السيارة بهيئة سيدان ذات أربعة أبواب، وتتميز ببساطة التصميم الخارجي والداخلي.

عادة ما كانت سيارة لادا 2105 تأتي بمحركين رئيسيين 1200 سي سي و1500 سي سي، كلاهما يعتبران محركات قوية واقتصادية في استهلاك الوقود مما جعلها خيار جذاب للكثيرين.

تتميز بمساحة داخلية واسعة خاصة في المقاعد الخلفية مما يجعلها مناسبة للعائلات.

سيارة لادا 2105 تعتبر من السيارات الاقتصادية مما جعلها في متناول الكثيرين ويبدأ سعرها من 51 ألف جنيه وحتى 61 ألف جنيه

مواصفات وسعر سيارة لادا 2107 موديل 2012

سيارة لادا 2107 كانت ولا تزال أيقونة من أيقونات السيارات الاقتصادية والمتينة وهذا الطراز الذي تميز ببساطته وقوته وعلى الرغم من مرور السنوات إلا أن هذه السيارة تحتفظ بمكانتها.

وتتميو بسعة محرك 1600 سي سي، وعدد الأسطوانات 4، وقوة المحرك 78 حصان، وناقل حركة مانيوال 5 سرعات، والوقود المستخدم بنزين، وسعة الخزان 40 لتر ومعدل استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتتميز بمتانتها وقدرتها على تحمل الظروف القاسية مما جعلها خيار مثالي للاستخدام اليومي.

كما تتميز باستهلاكها المنخفض للوقود مما يجعلها خيار اقتصادي للمستخدم.

كما تتميز أيضا بسهولة الحصول على قطع الغيار وبأسعار مناسبة مما يقلل من تكاليف الصيانة والإصلاح.

وسعر مناسب وتعتبر سيارة اقتصادية ويبدأ سعرها من 141 ألف جنيه وحتى 182 ألف جنيه.

مواصفات سيارة كيا برايد 2000

كيا برايد موديل 2000 سيارة اقتصادية صغيرة الحجم حظيت بشعبية كبيرة في العديد من الأسواق بما في ذلك السوق المصري وتميزت بتصميمها العملي وموثوقيتها مما جعلها خيار جذاب للكثيرين.

تأتي السيارة بمحرك سعة 1.0 أو 1.3 لتر.

تعمل السيارة بوقود البنزين.

ناقل الحركة في السيارة يدوي من 5 سرعات.

بعض الموديلات كانت متوفرة بناقل حركة أوتوماتيكي

التصميم خارجي للسيارة كلاسيكي بسيط.

متوفر فيها إضاءة أمامية وخلفية هالوجينية.

التصميم داخلي للسيارة عملي ومريح، ومواد داخلية متينة ومساحة كافية للركاب الأمامي والخلفي.

كما تجهيزات السيارة تكييف هواء ونوافذ كهربائية وقفل مركزي وراديو وكاسيت، ووسائل الأمان في السيارة أحزمة أمان أمامية وخلفية.

تحتوي السيارة على نظام فرامل ABS في بعض الموديلات وهيكل السيارة مصمم لامتصاص الصدمات.

مميزات سيارة كيا برايد موديل 2000

تعتبر سيارة كيا برايد موديل 2000 من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

تتميز بسهولة القيادة والصيانة وتتوفر قطع الغيار بسهولة وبأسعار معقولة.

أثبتت كيا برايد موثوقية عالية على مر السنين.

أسعارها في سوق السيارات المستعملة مناسبة مقارنة بغيرها من السيارات في نفس الفئة وسعرها يبداء من 155 ألف جنيه وحتى 166 ألف جنيه.

مواصفات سيارة فيات أونو 2006

فيات أونو 2006 سيارة اقتصادية مشهورة تتميز ببساطتها ومتانتها وإذا كنت تفكر في شراء هذه السيارة أو ترغب في معرفة المزيد عنها، سوف نقدم لكم من خلال السطور التالية الشامل أهم مواصفات السيارة.

تأتي السيارة أونو 2006 بمحرك سعة 1000 سي سي مما يجعلها اقتصادية في استهلاك الوقود.

على الرغم من حجم المحرك الصغير فإن المحرك يوفر قوة كافية للاستخدام اليومي في المدينة.

غالبية طرازات أونو 2006 تأتي بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تتميز أونو بتصميمها الكلاسيكي والبسيط، والذي قد يعجب محبي السيارات ذات الطابع التقليدي.

حجمها الصغير يجعلها سهلة المناورة والركن في الأماكن الضيقة.

توفر مساحة كافية لخمسة ركاب.

تتميز السيارة بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود

متانة عالية وقطع الغيار متوفرة بأسعار معقولة

سهولة الصيانة ومناسبة للاستخدام اليومي.

أسعارها في سوق السيارات المستعملة مناسبة مقارنة بغيرها من السيارات في نفس الفئة وسعرها يبداء من 138 ألف جنيه وحتى 144 ألف جنيه.

مواصفات هيونداي اكسنت 2005

هيونداي اكسنت 2005 سيارة صغيرة الحجم اقتصادية معروفة بموثوقيتها وعملها وتتميز هذه السيارة بتصميمها العملي ومحركها القوي مما جعلها خيار شائع للعديد من السائقين.

تم تجهيز سيارة هيونداي اكسنت 2005 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر أو 1.6 لتر، ويوفر أداء جيد واقتصادي في استهلاك الوقود.

السيارة متاحة بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي مما يمنح المشتري خيارات متعددة لتناسب أسلوب قيادته.

تتميز اكسنت 2005 بتصميمها الخارجي الجذاب والعملي، مع خطوط خارجية أنيقة وأبعاد مدمجة تسهل المناورة في المناطق الحضرية.

يوفر التصميم الداخلي مساحة كافية للركاب والأمتعة مع لوحة قيادة بسيطة وسهلة الاستخدام.

كما تم تجهيز السيارة بمجموعة من الميزات القياسية والاختيارية، بما في ذلك نظام تكييف الهواء ونظام صوتي ونوافذ كهربائية زقفل مركزي ووسائد هوائية.

اهتمت هيونداي بتوفير مستوى جيد من الأمان في اكسنت 2005، حيث تم تجهيزها بوسائد هوائية أمامية ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS).

تعتبر من السيارات المعروضة بأسعار مناسبة مقارنة بغيرها من السيارات في فئتها وحيث يبدأ سعرها من 184 ألف جنيه وحتى 202 ألف جنيه.

مواصفات شيفروليه سبارك 2008

شيفروليه سبارك 2008 كانت سيارة صغيرة مدمجة مصممة خصيصا للاستخدام الحضري وتتميز بتصميمها الجذاب وأبعادها الصغيرة التي تجعلها مثالية للمناورات في الشوارع الضيقة والمرتفعات.

يتوفر في السيارة محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1000 سي سي ويولد قوة تصل إلى 68 حصان وعزم دوران يبلغ 91 نيوتن/متر.

كما تتميز باستهلاك وقود اقتصادي، وعادة ما يأتي بنظام نقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تتوفر السيارة بتصميم عصري وجذاب وخطوط خارجية ديناميكية ومصابيح أمامية وخلفية عصرية.

كما تتوفر السيارة بتصميم داخلي عملي ومريح ولوحة عدادات سهلة القراءة ومساحة كافية للركاب الأماميين ومساحة تخزين مقبولة.

يأتي سعر سيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 المستعملة من مبلغ نحو 196 ألف ريال سعودي إلى حوالي 207 ألف ريال سعودي.

مميزات سيارة شيفروليه سبارك 2008

تعتبر سيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي.

تتميز السيارة بحجمها الصغير يجعلها سهلة القيادة والمناورة في الشوارع الضيقة والمرتفعات، كما تتميز بتصميم خارجي وداخلي عصري وجذاب.

مواصفات فيات باليو 2006

فيات باليو 2006 سيارة هاتشباك صغيرة الحجم اكتسبت شعبية واسعة في العديد من الأسواق بما في ذلك السوق المصري وتميزت باليو بتصميمها العملي والاقتصادي في استهلاك الوقود، مما جعلها خيار جذاب للعديد من السائقين.

تم تجهيز باليو بمحركات مختلفة الأحجام، منها محركات 1.2 لتر و1.3 لتر و1.5 لتر، وهي محركات رباعية الأسطوانات معروفة بموثوقيتها وأدائها الاقتصادي.

متوفرة السيارة بناقل حركة يدوي من 5 سرعات مما يوفر تحكم دقيق.

تصميم باليو الخارجي بسيط وأنيق مع خطوط واضحة وشبك أمامي مميز.

تتميز المقصورة الداخلية ببساطتها ورحابتها مع لوحة عدادات سهلة القراءة ومواد داخلية ذات جودة جيدة.

مميزات سيارة فيات باليو 2006

تعتبر باليو من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود مما يجعلها خيار مثالي للاستخدام اليومي.

تتميز باليو بقيادتها السلسة والمريحة مما يجعلها مناسبة للسائقين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

تتوفر قطع غيار باليو بأسعار معقولة وسهولة في الحصول عليها.

سيارة باليو من السيارات ذات الأسعار المعقولة مما جعلها في متناول الكثير من الناس وسعرها يبدأ من 163 ألف جنيه وحتى 183 ألف جنيه.

مواصفات سيارة فيات سينا 2004

فيات سينا 2004 كانت واحدة من السيارات الاقتصادية الأكثر شعبية في فئتها وقت إطلاقها وما زالت حصلت على شعبية كبيرة في سوق السيارات المستعملة حتى الآن، وتتميز السيارة بتصميمها العملي ومحركها الاقتصادي مما يجعلها خيار ممتاز للعديد من السائقين.