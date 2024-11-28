فرصة لن تتكرر ... بأقل من 20 ألف احصل على سيارة تويوتا كورولا بحالة مضمونة ومفحوصة

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كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من المواطنين في السعودية عن أسعار سيارة تويوتا ياريس موديل 2019 المستعملة في الأسواق السعودية، حيث تعتبر ماركة سيارات تويوتا أحدث وأفضل أنواع السيارات التي تمتاز بتصميم حصري كلاسيكي رائع جداً بالإضافة إلى أن أسعار هذه السيارات مناسبة لجميع العملاء الذين يرغبون في شراء سيارة بإمكانيات حديثة وذات جودة عالية بأسعار في المتوسط ولذلك سوف نتعرف معكم الآن على جميع أسعار سيارة تويوتا ياريس موديل 2019 بالإضافة إلى أسعار ومواصفات سيارة تويوتا كامري موديل 2018 المستعملة تابع لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا 2014

تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2014 واحدة من أكثر السيارات مبيعا في العالم، وذلك لعدة أسباب منها تصميمها العملي ومحركها الاقتصادي، وتتميز كورولا 2014 بتصميمها الأنيق والحديث مع خطوط خارجية سلسة وأبعاد متوازنة، وتأتي السيارة بمجموعة متنوعة من ألوان الطلاء، وتصميمات العجلات التي تناسب مختلف الأذواق.

تتوفر كورولا 2014 بمحركين رئيسيين محرك 1.6 لتر، ومحرك 2.0 لتر.

تتوفر السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT) أو ناقل حركة يدوي.

جهزت تويوتا كورولا 2014 بعدة أنظمة سلامة مهمة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD)، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، وأحزمة أمان ثلاثية النقاط.

يبدأ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 وذلك من مبلغ نحو 17 ألف ريال سعودي حتى 24 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا ياريس 2019 المستعملة

سيتم تناول أهم المميزات والمواصفات الخاصة بسيارة تويوتا ياريس التي تعد من أفضل أنواع السيارات المتوفرة في جميع الأسواق السعودية بأسعار في متناول الجميع وذلك من خلال الآتي.

يبلغ سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2019 المستعملة في السعودية حيث يبدأ السعر من مبلغ نحو 37 ألف ريال سعودي حتى 40 ألف ريال سعودي.

تتضمن السيارة محرك يعمل بسعة 1.5 لتر بقوة 4 سلندر حيث أن نوع المحرك بنزين.

بالإضافة إلى ناقل الحركة الذي يعمل بقوة حوالي 7 سرعات.

تمتاز السيارة بتصميم عصري وحديث.

تتوفر السيارة حالياً في جميع الأسواق السعودية وذلك باللون الأبيض.

يوجد العديد من وسائل الأمان مثل أنظمة مانع الانزلاق والانغلاق وذلك للتحكم في سرعة السيارة.

سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2018 المستعملة

تعتبر سيارة تويوتا كامري 2018 من أفضل أنواع السيارات التي تمتاز بمواصفات عالمية وذات صناعة وتقنية عالية الجودة سوف نتعرف معكم على أسعار سيارة تويوتا كامري في الأسواق السعودية وذلك على النحو التالي.

يبدأ سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2018 المستعملة في جميع الأسواق السعودية من مبلغ حوالي 28 ألف ريال سعودي حتى مبلغ 32 ألف ريال سعودي.

تمتاز السيارة بتصميم عصري رائع ومميز حيث يتوفر عدة ألوان من السيارة.

تعمل السيارة بمحرك بسعة تبلغ قوتها نحو 4000 لتر حيث يتصل بالمحرك ناقل حركة الذي يعمل بقوة 4 سلندر.

يوجد أنظمة تعمل على ثبات السرعة خاصة في المناطق السريعة.

تحتوى السيارة من الداخل على فتحة سقف.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2019

شهد عام 2019 إطلاق جيل جديد من سيارة كيا سبورتاج والتي سرعان ما حازت على إعجاب عشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وتتميز هذه السيارة بمزيج رائع من التصميم الجذاب والأداء القوي والميزات التقنية المتطورة مما جعلها منافس قوي في فئتها.