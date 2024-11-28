تخفيضات البلاك فرايدي .. عروض الجمعة البيضاء 2024 ساكو السعودية للأثاث المنزلي تسوق ووفر

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عدن – محمد سعد – حان وقت تجديد أثاث المنزل وشراء قطع أنيقة تضيف لمسة جمالية إلى منزلك، ومع عروض الجمعة البيضاء 2024 في السعودية من متجر ساكو، فإن أطقم الجلوس وغيرها من أشكال الأثاث متاحة بخصومات تصل إلى 43%، لمدة 15 يوم بدءًا من يوم 23 نوفمبر 2024 وحتى يوم 7 ديسمبر، ويمكنك شراء أثاث غرف المعيشة، أو قطع أثاث منفردة يمكن وضعها في أي مكان في المنزل مثل كرسي الاسترخاء، كما يمكنك وضعه في غرفة المكتب ليكون مريح للغاية أثناء العمل، وكل ذلك مع أشكال مميزة للأثاث.

يقدم لك ساكو خيارات متنوعة فيما يتعلق بالأثاث المنزلي، فيمكنك الحصول على طقم أريكة مع ريش البط لتجعل غرفة المعيشة أو غرفة استقبال الضيوف فخمة للغاية، وكل ذلك وأكثر في عروض الجمعة البيضاء 2024 في السعودية، وإليكم أسعار المنتجات مع خصومات حتى 40%.

طقم أريكة 6 مقاعد عبارة عن 3 قطع، بسعر 2995 ريال بدلًا من 4995 ريال.

أريكة سرير بسعر 895 ريال بدلًا من 1245 ريال.

طقم جلوس باللون البيج، مع تصميم بزوايا منحنية، بسعر 3795 ريال بدلًا من 5495 ريال.

طقم أريكة بريش البط 6 مقاعد بسعر 4495 ريال بدلًا من 7995 ريال.

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تخفيضات البلاك فرايدي في السعودية 2024

يمكنك اختيار الطاولات التي تستخدم في وضع التلفاز أو الكمبيوتر عليها بتصميم أنيق، لكي تكون ملائمة للديكور العام للمنزل، وهذا ما نجده في عروض الجمعة البيضاء 2024 ساكو، مع خصومات تصل إلى 43% على الطاولات.

طاولة للتلفزيون مقاس 50*36 سم، بسعر 199 ريال بدلًا من 299 ريال.

طاولة كمبيوتر بسعر 249 ريال بدلًا من 329 ريال في تخفيضات الجمعة البيضاء.

مكتب ألعاب معدن 120*60*75 سم، بسعر 255 ريال بدلًا من 449 ريال.

طاولة كمبيوتر من خشب البلوط بسعر 299 ريال بدلًا من 399 ريال.

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عروض ساكو الجمعة البيضاء 2024

انتهز فرصة عروض الجمعة البيضاء 2024 متجر ساكو، واحصل على كرسي الاسترخاء أو طقم استرخاء كامل شامل أكثر من أريكة ومقعد، فتكون الأسعار مخفضة حتى 40%، لذا اختر راحتك واحصل على الكرسي ليكون مثالي أثناء العمل أو الجلوس أو أثناء قراءة كتاب ما.