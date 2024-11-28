اغتنموا الفرصة .. أقوي عروض هايبر بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية المنزلية متوفرة حتى 3 ديسمبر 2024

عدن – كتب محمد سعد – طرحت سلسلة أسواق هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، عدد من التخفيضات المميزة وتضم العروض أصناف متنوعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية والشاشات، وينتظر المواطنين في المملكة العروض للحصول على التخفيضات المميزة، وأنطلقت العروض يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 نوفمبر، كما وسوف تستمر العروض حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 3 ديسمبر 2024، ويمكن الحصول على العروض من خلال زيارة أقرب فرع من فروع هايبر بنده المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية

تضم قائمة عروض وتخفيضات هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية والشاشات، ولعل أبرز تلك العروض ما يلي.

مايكرويف برايم 20 لتر – 1100 واط، بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 359 ريال سعودي.

مايكرويف برايم 30 لتر – 1400 واط، بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

خلاط برايم 4 سرعات – 1.5 لتر – 400 واط، بسعر 69.00 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

طاهية أرز برايم 1 لتر، بسعر 69.00 ريال سعودي بدلًا من 99.00 ريال سعودي.

غلاية ستانلس ستيل برايم 1.7 لتر – 2200 واط، بسعر 39.00 ريال سعودي بدلًا من 89.00 ريال سعودي.

محضرة طعام برايم 1.8 لتر – 800 واط، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

قطاعة برايم 0.6 لتر – 400 واط، بسعر 55.00 ريال سعودي بدلًا من 99.00 ريال سعودي.

مبرد مياه برايم، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

مكواة برايم 1200 واط، بسعر 69.00 ريال سعودي بدلًا من 89.00 ريال سعودي.

مكواة بخار برايم 2200 واط، بسعر 59.00 ريال سعودي بدلًا من 89.00 ريال سعودي.

محضرة طعام كينوود 750 واط، بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت تيفال 4.2 لتر – 1490 واط. بسعر 269 ريال سعودي بدلًا من 549 ريال سعودي.

طاهية أرز ومكرونة برنسيس 1.8 لتر، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 279 ريال سعودي.

صور عروض هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والشاشات

من خلال الصور التالية يمكن الإطلاع على باقي عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودية، على الأجهزة الكهربائية المنزلية والشاشات، والتي جاءت على النحو التالي.

تنتهي عروض وتخفيضات هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية المنزلية والشاشات، يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، أو حتى نفاذ الكمية في فروع ومتاجر سلسلة أسواق هايبر بنده في المملكة العربية السعودية.