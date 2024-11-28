نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى نفاذ الكمية .. عروض الجمعة البيضاء Xiaomi Friday الجديدة على الهواتف 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت شركة شاومي عن عروض Xiaomi Friday الجديدة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتضمن هذه العروض خصومات رائعة لتتفوق بذلك على منافسيها من الشركات العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة من أفضل شركات الهواتف الذكية التي تقدم سلسلة من الهواتف التي تناسب كافة الاحتياجات بأسعار مميزة، فضلاً عن حملات العروض والتخفيضات التي تطلقها بين الحين والآخر.

توفر شركة شاومي سلسلة من العروض والخصومات الحصرية على كافة منتجاتها بدءًا من أمس الأربعاء 27 نوفمبر الجاري 2024 وحتى نهاية الشهر، وقد جاء من بين تلك العروض ما يلي:

هاتف Redmi note 13 بسعة 6 جيجا ومساحة تخزين بحجم 128 ميجا بايت بسعر 8199 جنيه مصري بدلا من 9699 جنيه مصري.

هاتف Redmi note 13 بسعة 8 جيجا ومساحة تخزين بحجم 128 ميجابايت بسعر 8799 جنيه مصري بدلا من 9299 جنيه مصري.

هاتف Redmi note 13 بسعة 8 جيجا ومساحة تخزين بحجم 256 ميجابايت بسعر 9499 جنيه مصري بدلا من 9999 جنيه مصري.

هاتف Redmi a10 بسعة 2 جيجا ومساحة تخزين بحجم 32 ميجابايت بسعر 3499 جنيه مصري بدلا من 5250 جنيه مصري.

هاتف Redmi a10 بسعة 3 جيجا ومساحة تخزين بحجم 64 ميجابايت بسعر 3949 جنيه مصري بدلا من 5749 جنيه مصري.

هاتف Redmi a10 بسعة 4 جيجا ومساحة تخزين بحجم 128 ميجابايت بسعر 4299 جنيه مصري بدلا من 6499 جنيه مصري.

عروض Xiaomi Friday على هواتف ريدمي

خصومات خيالية على جميع هواتف ريدمي وبالأخص هاتف ريدمي 13 تقدمها الشركة حتى نفاذ الكمية، ومن أبرز هذه العروض ما يلي: