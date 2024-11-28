أسعار السمك البلطي ومختلف الأنواع اليوم الخميس في الاسواق المصرية 28 نوفمبر 2024

شكرا لاهتمامكم بخبر عن أسعار السمك البلطي ومختلف الأنواع اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أسعار السمك البلطي، حيث تعد الأسماك من أهم مصادر البروتين الحيواني الغنية بالفوائد الغذائية، يعتبر السمك البلطي تحديدًا من الأنواع التي تلقى اهتمامًا واسعًا لدى المستهلكين في مصر، نظرًا لتنوع استخداماته في المطبخ وسعره المناسب مقارنةً بأنواع أخرى، سنتناول أسعار السمك البلطي ومختلف الأنواع الأخرى كما وردت في التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024.

أسعار السمك البلطي اليوم

السمك البلطي هو الخيار الأول للعديد من الأسر المصرية بفضل توافره على مدار العام وسعره الذي يناسب مختلف الفئات، إليك قائمة أسعار السمك البلطي اليوم بمختلف أحجامه وأنواعه:

السمك البلطي الكبير: يتراوح سعره بين 69 إلى 71 جنيهًا للكيلو. والسمك البلطي الوسط: يتراوح بين 64 إلى 68 جنيهًا للكيلو. السمك البلطي الأسواني: يسجل اليوم سعرًا يتراوح بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. فيليه البلطي المجمد: يباع بسعر يتراوح بين 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأنواع الأخرى من الأسماك

بالإضافة إلى أسعار السمك البلطي، يتنوع سوق الأسماك في مصر ليشمل أنواعًا أخرى تلبي جميع الأذواقن إليكم أسعار الأسماك اليوم وفقًا للتعاملات الصباحية:

أسعار السمك السبيط والكاليماري: يتراوح سعر السبيط والكاليماري بين 190 و290 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك المكرونة السويسي: يتراوح سعره بين 70 و110 جنيهًا للكيلو.

بينما أسعار الكابوريا: الكابوريا اليوم تسجل سعرًا يتراوح بين 40 و135 جنيهًا للكيلو.

أسعار القاروص واللوت: يسجل سعر سمك القاروص واللوت من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك الوقار: يتراوح سعر الوقار اليوم بين 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار سمك الدنيس: سعر الدنيس يتراوح بين 90 و260 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك المرجان: المرجان كبير الحجم: يتراوح بين 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

المرجان متوسط الحجم: يبلغ سعره بين 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

المرجان المجمد: يتراوح بين 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك البربون: البربون كبير الحجم: يتراوح بين 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو.

البربون متوسط الحجم: سعره يتراوح بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

البربون المجمد: يباع بسعر يتراوح بين 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري يعد من الخيارات المميزة لمحبي المأكولات البحرية الفاخرة، وتختلف أسعاره حسب الحجم والجودة، إليكم قائمة أسعار الجمبري اليوم الخميس:

الجمبري الجامبو: يتراوح بين 550 إلى 650 جنيهًا للكيلو. الجمبري كبير الحجم: يبلغ سعره بين 470 إلى 530 جنيهًا للكيلو. الجمبري متوسط الحجم: يتراوح سعره بين 350 إلى 450 جنيهًا للكيلو. الجمبري صغير الحجم: يسجل سعرًا يتراوح بين 170 إلى 330 جنيهًا للكيلو. الجمبري المجمد: يباع بسعر ثابت يتراوح بين 175 إلى 425 جنيهًا للكيلو.

نصائح لشراء الأسماك الطازجة

بعد معرفة أسعار السمك البلطي، لضمان الحصول على أسماك طازجة وصحية، يفضل اتباع النصائح التالية: