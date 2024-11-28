سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 بالبنوك المصرية والسوق السوداء

عدن – كتب محمد سعد – ارتفعت عمليات البحث بشكل ملحوظ حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، ونرصد في ذلك السياق العديد من التساؤلات المطروحة عبر مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أخر تحديث في سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية والسوق السوداء، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد من قبل الكثيرين لرغبتهم في الحصول على العملة الأمريكية بغرض السفر أو التجارة أو لأغراض شخصية أخرى، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق ووفقًا لأخر تحديث في سعر الصرف.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

نشرت المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية أخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، وذلك وفقًا لأخر تحديث خلال عمليات البيع والشراء اللحظية بالبنوك، حيث جاءت أسعار الصرف كالآتي:

سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 49.666 جنيه 49.528 جنيه البنك الأهلي المصري 49.64 جنيه 49.54 جنيه بنك مصر 49.63 جنيه 49.53 جنيه بنك القاهرة 49.64 جنيه 49.54 جنيه مصرف أبوظبي 49.78 جنيه 49.69 جنيه بنك CIB 49.64 جنيه 49.54 جنيه بنك HSBC 49.65 جنيه 49.55 جنيه بنك الإسكندرية 49.65 جنيه 49.55 جنيه بنك QNB 49.73 جنيه 49.63 جنيه بنك كريدي أجريكول 49.64 جنيه 49.54 جنيه بنك البركة 49.63 جنيه 49.53 جنيه البنك المصري الخليجي 49.65 جنيه 49.55 جنيه المصرف المتحج 49.65 جنيه 49.55 جنيه بنك NBK 49.65 جنيه 49.55 جنيه المصرف العربي 49.64 جنيه 49.54 جنيه بنك SAIB 49.65 جنيه 49.55 جنيه البنك العقاري المصري العربي 49.63 جنيه 49.53 جنيه بنك الاستثمار العربي 49.64 جنيه 49.54 جنيه بنك قناة السويس 49.74 جنيه 49.64 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضًا بنحو 31 قرشًا مقارنة بسعر الأمس، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 نحو 49.74 جنيه مصري في سعر الشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 49.24 جنيه مصري، والجدير بالذكر أن أسعار العملات الأجنبية تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في البنوك المصرية والسوق الموازية خلال الفترة الأخيرة، وأدى ذلك التذبذب إلى عدم استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر، وقد تشهد ارتفاعًا أخر خلال الفترة القادمة ضمن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مع الزيادة العالمية لأسعار النفط.