نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجرام بكام؟.. هبوط في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28 نوفمبر 2024 في محلات الصاغة في المقال التالي

كتب محمد سعد – لاحظنا خلال الساعات الأخيرة زيادة في عمليات البحث الرائجة حول سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28 نوفمبر 2024، ونرصد أيضًا العديد من التساؤلات المطروحة عبر مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أخر تحديث في سعر جرام الذهب في محلات الصاغة خلال عمليات البيع والشراء، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد من قبل الكثير من المواطنين والمستثمرين لرغبتهم في الحصول على تحديث يومي بشأن أسعار المصوغات بمختلف أنواعها، حيث يعد الذهب من أفضل أنواع الاستثمار طويل المدى التي يقبل عليها الكثيرين لحفظ أموالهم، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.

سعر الذهب اليوم في مصر

أعلنت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28 نوفمبر 2024 بمحلات الصاغة خلال تعاملات البيع والشراء، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3675 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 3660 جنيه، وقد شهد عيار 21 هبوطًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم بمقدار 10 جنيه مصري في الجرام الواحد، وتعد هذه الأسعار هي الرسمية لسعر الجرام وبدون المصنعية، وتختلف سعر المصنعية من مكان لآخر ومن تاجر لآخر.

والجدير بالذكر أن سعر الذهب هذه الفترة يشهد حالة من عدم الاستقرار والتذبذب لعدم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ويؤدي ذلك إلى حدوث حالة من الاضطراب في سوق المشغولات الذهبية وحالة من الارتفاعات والانخفاضات المتكررة في سعر الذهب.

أسعار الذهب في مصر

نشر موقع “آي صاغة” أخر تحديث في سعر الذهب اليوم في مصر وفقًا لتعاملات البيع والشراء، حيث أعلن أسعار الأعيرة المختلفة على النحو التالي: