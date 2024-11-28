بتتبيلة وخلطه رائعة .. طريقة السمك السنجاري مثل المطاعم هتفتح نفسك وريحتها هتجيب اخر الشارع سهل وبسيط

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عدن – محمد سعد – السمك السنجاري من اشهر وصفات السمك التي تتواجد في المطاعم والمحلات ويذهب الجميع الى مطاعم السمك لتناول هذه الوصفة وذلك لأن الشيفات تقوم بتحضره بطريقة مخصوصة وهي بإضافة تتبيله وخلطة مميزة جدا تعطي لقطعة السمك طعم ومذاق خاص، فمن أكثر الأكلات التي تحتوي علي قيم غذائية عالية هي السمك ولكن هناك الكثيرين الذين لا يخلون تناوله بالطرق العادية ولذلك تقوم الأمهات بالتنوع في تحضير السمك ومن اسهل واحلي واسرع الطرق لعمل السمك هي طريقة السمك السنجارى وسنقدم لكم تتبيلة مميزة جدا.

مقادير السمك السنجاري

السمك من الأكلات التي لا تحتاج وقت طويل في التسوية ولا تحتاج الى مكونات ومقادير كثيرة، وسنقدم لكم المقادير المطلوبة لعمل السمك السنجاري وهي:

كيلو من السمك البلطي او البوري.

2حبة من البصل.

3 حبات من الطماطم.

10 فصوص من الثوم المفروم.

شبت مفروم.

حبه من الفلفل الأخضر الرومي.

حبة من الفلفل الحامي.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملح.

ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة .

ملعقة كبيرة من توابل السمك.

2 ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة السمك السنجارى

سوف نتعرف معكم عن اسهل طريقة لعمل السمك السنجاري من المنزل بتتبيلة المطاعم ليكون السمك طري ولذيذ ورائحته مميزة، الطريقة هي: