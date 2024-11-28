نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت بطعم لذيذ لا يقاوم بأقل تكاليف وأحلى من الحلواني في المقال التالي

كتب محمد سعد – طريقة عمل البسبوسة المرملة من أهم الحلويات الشرقية التي يبحث عنها الكثير في تلك الفترة حيث البسبوسة المرملة هي واحدة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تتميز بقوامها الناعم وطعمها الشهي. لنجاحها، يجب مراعاة التوازن بين المكونات وطريقة الخلط والخبز. تابعي الطريقة بالتفصيل لذلك سوف نوضح لكم كيفية عمل البسبوسة بأقل تكاليف وبطعم لذيذ ومذاق رائع في المنزل بدون شراءها من المحلات.

مكونات عمل البسبوسة المرملة

سوف نوضح لكم أهم مقادير كذلك مكونات عمل البسبوسة المرملة في المنزل كما يلي بكل التفاصيل:

2 كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من السكر.

كذلك نصف كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من الزبدة المذابة أو السمنة.

كوب من الزبادي (لبن الزبادي).

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات تحضير شربات البسبوسة

في الفترة الحالية يرغب العديد من محبي ومتابعي الحلويات الشرقية التعرف على كيفية تحضير شربات البسبوسة من أجل تجهيز البسبوسة المرملة بطعم لذيذ أحلى من الحلواني أو المحلات بوصفات سهلة وسريعة التحضير لذلك سوف نوضح لكم طريقة عمل شربات البسبوسة المرملة بأقل التكاليف لذا سوف نقوم اليوم بتوضيح طريقة التحضير بتلك الخطوات كالآتي بالتفصيل:

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو الفانيليا.

ما هي طريقة تحضير البسبوسة المرملة

في وعاء على النار، اخلطي الماء والسكر واتركيه يغلي على نار متوسطة.

ثم بعد ذلك أضيفي عصير الليمون وملعقة ماء الزهر بعد الغليان، واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق حتى يصبح قوامه خفيفا.

اتركيه ليبرد تماما قبل سكبه على البسبوسة.

كما في وعاء عميق، اخلطي السميد مع السكر، جوز الهند، والبيكنج باودر.

تأكدي من توزيع المكونات الجافة بالتساوي.

أضيفي الزبادي، الزبدة المذابة، والحليب السائل تدريجيًا إلى الخليط الجاف.

اخلطي المكونات باستخدام ملعقة خشبية أو اليد حتى تتشكل عجينة لينة وغير سائلة.

ادهني صينية الفرن بالقليل من السمنة أو الزبدة.

افردي عجينة البسبوسة في الصينية بالتساوي.

باستخدام سكين مبلل، قطعي البسبوسة إلى مربعات أو معينات وضعي حبة لوز أو فستق على كل قطعة.

ثم لعمل البسبوسة المرملة سخني الفرن مسبق على درجة حرارة 180 مئوية.

اخبزي البسبوسة لمدة 25 أو 30 دقيقة أو حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

ثم أخرجي البسبوسة من الفرن واسكبي عليها الشربات البارد بالتساوي وهي ساخنة.

اتركيها لتتشرب الشربات جيدا قبل تقديمها.

بذلك يتم عمل البسبوسة المرملة في المنزل بطعم لا يقاوم بوصفات سهلة وسريعة التحضير.

أسرار نجاح البسبوسة المرملة

في البداية يرغب عدد كبير من محبي ومتابعي الحلويات الشرقية التعرف على أسرار نجاح البسبوسة المرملة بأقل تكاليف وبطعم لذيذ ومذاق رائع لذلك سوف نوضح لكم اليوم بعض النصائح المطلوبة من أجل نجاح البسبوسة المرملة في البيت وجعلها بمذاق وطعم رائع أحلى من الحلواني لذلك إليكم جميع التفاصيل المتوفرة حالياً: