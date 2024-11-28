شكرا لاهتمامكم بخبر عن ملك التوابل.. طريقة زراعة الحبهان الهيل .. في المنزل بسهولة هتملي البرطمانات وتوزعي على حبايبك.. مش هتشتريه من بره تاني على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – إن زراعة الحبهان يعد من التوابل الهامة ألا أنه يقل وجوده في البلاد لكنه من أكثر التوابل التي يحبها العرب، لإضافته على القهوة وهناك أطعمة كثيرة يتم إضافة الحبهان أو ما يعرف بالهيل تكثر زراعته في السعودية وفي هذا المقال نقدم تفاصيل كثيرة عن الحبهان، هيا بنا نأخذك في جولة تستمتع من خلالها في معرفة المعلومات الزراعية ونطوف بك إلى عالم زراعة الهيل.

ما هو الحبهان

وحتى نتمكن من الزراعة السليمة لا بد من معرفة ما هو الحبهان تابع معنا:

هو نبات من أنواع الزنجبيل له رائحة منعشة وجذابة يشبه النعناع في الرائحة ينمو على الأغصان، يمتد عمره إلى خمسة عشر سنة أوراقه كبيرة خضراء تخرج منه رائحة ذات عطر فوائحه نمو أوراقه على جذع طوله يصل إلى سبعة متر أما عن أزهاره تمتد إلى أسفل الجزع، وتنمو تمتاز باللون الاحمر والأبيض طويلة جدًا لها سيقان تجتمع في عنقود مثل عناقيد فاكهة العنب.

أما ثمرات الحبهان ناشئة من بويضات الجزء الأسفل في الزهرة، على هيئته مثل كبسولة مغلفة بغلاف يمتاز بالرقة لضعفه لونه أخضر ذو رائحة منتشرة تمد الحبهان بالنكهة المثالية الرائعة، مدة نبته ما بين ثلاثة إلى أربعة سنوات.

ما أنواع الحبهان

يتواجد العديد من الأنواع الخاصة بالحبهان ومنها:

نبات الحبهان الأسود يستخدم في الأطعمة الحارة الهندية والبهارات الشرقية.

حبهان أبيض يستخدم في الأطعمة والمشروبات لإعطائها القوة في الطعم.

حبهان لونه أخضر وذلك يتم إضافته للقهوة والأكلات الهندية والحلويات الشهية.

طريقة زراعة الهيل (الحبهان)

لعل اسهل طريقة لزراعة الهيل ” الحبهان ” هي زراعته من الحبوب، وللتعرف على طريقة زراعة الحبهان من البذور او الحبوب فهي كما يلي:-

زراعة الهيل من البذور

في البداية يجب عليك أن تعرف أن زراعة الهيل من البذور هي عملية تحتاج الصبر، وأن نسبة نجاحها قليلة كما تحتاج الى الكثير من الوقت لينمو ولكنها بالفعل تستحق التجربة، ويمكنك زراعة الهيل في البيت داخل أصيص حيث سيمنح رائحة رائعة للمنزل، وأفضل وقت لزراعة بذور الهيل من شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل ولزراعة الهيل من البذور: