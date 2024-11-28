موعد ورابط حجز تذاكر مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2024

عدن – كتب محمد سعد – تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة النصر وضمك في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي، كما يزداد البحث عن رابط حجز تذاكر مباراة النصر ضد ضمك وكيفية حجز التذاكر والذي سوف نتناول من خلاله موعد مباراة النصر وضمك القادمة وكافة التفاصيل التي تتعلق بالمباراة من حيث القنوات الناقلة وموقف الفريقين في جدول دوري روشن ورابط حجز التذاكر.

موعد مباراة النصر وضمك

يستعد النصر السعودي صاحب المركز الثالث في الترتيب العام لدوري روشن السعودي لملاقاة نظيره نادي ضمك في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة الأهم في المملكة، يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، وذلك بالفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 والهزيمة في مباراة واحدة، النصر المنتشي بالفوز القاري على نظيره الغرافة القطري ضمن منافسات دوري أبطال أسيا بنتيجة 3-1 يسعى لملاحقة الاتحاد والهلال على قمة الترتيب وتقليل فارق النقاط بينهم.

في المقابل يسعى نادي ضمك نحو تحقيق المفاجأة وانتزاع الثلاث نقاط أو حتى العودة بنقطة ثمينة من ملعب الأول بارك، ضمك المتأخر في ترتيب الدوري والذي يحتل المركز الـ11 برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في 4 مباريات فقط والتعادل في مبارتين وتجرع كأس الهزيمة في 5 مباريات يمني النفس في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم ضد النصر.

توقيت مباراة النصر ضد ضمك في دوري روشن السعودي

من المقرر أن يستضيف ستاد الأول بارك يوم الجمعة القادمة الموافق 29 من نوفمبر 2024 أحداث مباراة النصر وضمك في الدوري في تمام الساعة 16:40:- بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 17:40:- بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط حجز تذاكر مباراة النصر وضمك القادمة في الدوري

يمتلك موقع webook حقوق حجز تذاكر مباراة النصر ضد ضمك في الدوري، ويتميز الموقع بسهولة الاستخدام حيث يتم حجز التذاكر عبر خطوات سهلة وبسيطة نوضحها فيما يلي:-

في البداية قم بالدخول على موقع webook الإلكتروني.

اختر مباراة النصر وضمك القادمة.

قم بالنقر على أيقونة (احجز التذاكر).

قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

عليك الآن تحديد مكان الجلوس وعدد التذاكر وطريقة دفع المقابل المادي ثم انقر على تأكيد الحجز.

أسعار تذاكر مباراة النصر ضد ضمك اليوم في الدوري والقنوات الناقلة والمعلق

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر وضمك من 30 ريال سعودي وتزيد كلما زادت الدرجة، وجدير بالذكر أن التذاكر على وشك النفاذ لذلك سارع بحجز مقعدك من الآن قبل نفاذ الكمية.

وسيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة SSC HD بصوت المعلق المتميز مشاري القرني، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر تطبيق شاهد.

تشكيل النصر المتوقع للمباراة

بثلاثية ممتعة فاز النصر على نادي الغرافة القطري في دوري النخبة وحصل على نقاط المباراة الثلاث، ويستعد بنفس الروح والجدية في تحقيق الانتصار على ضمك في الدوري السعودي لذلك من المتوقع أن يلعب بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى:- بينتو.

الدفاع:- سالم النجدي، علي لاجامي، محمد سيماكان، سلطان الغانم.

الوسط:- بروزوفيتش، داسيلفيا، عبدالله الخيبري.

الهجوم:- رونالدو، ماني، غابرييل.