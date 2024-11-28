نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم .. وصفة سهلة ولذيذة ستجعل أولادك يحبونها وتصبح وجبتهم المفضلة! في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر الكبسة السعودية باللحم من أشهر وأشهى الأطباق الخليجية التي تتميز بمذاقها الغني والتوابل المميزة، تقدم الكبسة في العزائم والمناسبات المختلفة، وتُعتبر من الأطباق التي يعشقها الجميع، في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير الكبسة السعودية باللحم خطوة بخطوة، لتتمكن من تحضير هذا الطبق الشهي في منزلك.

المكونات

قبل البدء في تحضير الكبسة السعودية باللحم، إليك المكونات اللازمة:

1 كيلو لحم غنم (مقطع إلى قطع متوسطة)

2 كوب أرز بسمتي

4 حبات طماطم (مفرومة)

1 بصلة كبيرة (مفرومة)

3 فصوص ثوم (مفرومة ناعماً)

1/4 كوب زيت نباتي

3 حبات هيل (حبوب كاملة)

2 عود قرفة

2 ورقة غار

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)

4 أكواب مرق لحم أو ماء ساخن

1/2 كوب زبيب (اختياري)

1/2 كوب لوز محمص (اختياري)

طريقة التحضير

إليك الطريقة المفصلة لتحضير الكبسة السعودية باللحم:

في قدر كبير على نار متوسطة، سخني الزيت وأضيفي قطع اللحم، قومي بتحمير اللحم جيداً من جميع الجوانب حتى يصبح لونه ذهبياً.

بعد أن يتحمر اللحم، أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه مع البصل لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

أضيفي الطماطم المفرومة إلى المزيج وقومي بتحريكها حتى تتجانس، ثم أضيفي الهيل، القرفة، ورق الغار، الكركم، الكمون، الفلفل الأسود، والقرفة المطحونة، اتركي الخليط يطهى لمدة 5 دقائق على نار هادئة.

أضيفي مرق اللحم (أو الماء الساخن) إلى القدر واتركيه يغلي على نار متوسطة حتى يبدأ اللحم في النضوج.

اغسلي الأرز جيداً ثم أضيفيه إلى القدر بعد أن ينضج اللحم جزئياً، أضيفي الملح وتأكد من أن الأرز مغطى بالمرق. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 20-30 دقيقة حتى ينضج الأرز.

بعد أن ينضج الأرز، ارفعي القدر عن النار واتركيه مغطى لمدة 5 دقائق، ثم قدمي الكبسة السعودية باللحم في طبق التقديم وزينيها بالزبيب واللوز المحمص إذا كنتِ تودين ذلك.

نصائح لعمل الكبسة السعودية باللحم