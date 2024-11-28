شكرا لاهتمامكم بخبر عن أضف رابط نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025 منصة حجاج الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – إعلان نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025 قريباً، حيث أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بليبيا، عن غلق باب التسجيل في قرعة الحج ليبيا موسم 2025- 1446، وذلك يوم الأحد الموافق 24/11/2024، وبلغ عدد المسجلين من خلال تطبيق الحج 569.819، وعدد المسجلين من خلال منصة الويب 532.499، بإجمالي عدد مليون و102 ألف و318 حاج وحاجة، وقد أعلنت الهيئة عن شروط التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، على أن يكون التقديم إلكترونياً، وقامت الهيئة بتحديث المنصة المخصصة لذلك للتسهيل على المستخدمين والمتقدمين، للوصول للخدمة وتسجيل بياناتهم بصورة صحيحة وكاملة.

من المقرر خلال الفترة القليلة القادمة، قيام الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبية، بعمل قرعة إلكترونية لاختيار الحجاج المنطبق عليه الشروط، لأداء فريضة الحج موسم 2025- 1446، على أن تتوافر نتيجة القرعة على منصة الحج تسهيلاً على المواطنين وعدم التزاحم، ويتم بعد إعلان القرعة استكمال باقي إجراءات الحج اللازمة، ونوضح لكم فيما يلي الرابط الرسمي والمباشر للاستعلام.

الدخول على الموقع الإلكتروني “hajjaj.hajj.gov.ly“.

الضغط على استعلام وستكون متاح الخدمة بعد إعلان القرعة.

إدخال رقم الطلب والبيانات المطلوبة.

النقر على عرض.

شروط التسجيل في قرعة الحج ليبيا 1446

كانت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبية، قد أعلنت رسمياً عن شروط التسجيل لحج القرعة موسم 2025، وهي بيانها كالتالي.

أن يكون المتقدم ليبي الجنسية. ألا يكون قد سبق له الحج مطلقاً سواء على حسابة أو من خلال الحملة الليبية. لا يقل عمل المتقدم عن 25 عاماً. أن يكون قادر صحياً ولا يعاني من أمراض مزمنة أو نفسية أو فقدان للذاكرة، عمليات القلب المفتوح وغسيل الكلي. يكون لديه جواز سفر إلكتروني. أن يقبل نظام السفر والإقامة والنقل وفقاً لما يقتضيه برنامج تسفير الحجاج في مجموعات إشرافية. الالتزام بسداد قيمة تكاليف الحج، التي سيتم تحديدها ودفعها بموجب صك إلكتروني باسم الهيئة العامة للحج والعمرة. التسجيل للنساء لا يقبل إلا بمحرم شرعي. لن يتم قبول أي تنازل أو استبدال. يجب أن يكون رقم الهاتف المسجل على المنصة مربوط بالرقم الوطني.

الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

تسعي الهيئة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال أداء فريضة الحج والعمرة، وتهتم بالمشاركة في مختلف المؤتمرات والمعارض المتخصصة في هذه الخدمات، وشاركت الهيئة مؤخراً في معرض الحرمين الشريفين لخدمات شركات العمرة، والذي تستضيفه مدينة وهران بدولة الجزائر.