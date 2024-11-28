عبر بوابة أور الإلكترونية .. خطوات تقديم طلب إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين بالعراق 2024 ur.gov.iq

عدن – كتب محمد سعد – في ظل الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين في العراق، أتاحت الحكومة العراقية إمكانية تقديم طلبات لإيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين، وذلك عبر بوابة أور الإلكترونية، وتعتبر هذه الخطوة استجابة لتطلعات المواطنين نحو تسهيل الإجراءات وتوفير خيارات مريحة وسريعة لتقديم الطلبات إلكترونياً، والذي يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة المهمة.

إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المتقاعدين

تسعى الحكومة العراقية باستمرار إلى تحسين أوضاع المتقاعدين، وضمان توفير خيارات تلبي احتياجاتهم المالية، وضمن هذه الجهود، تم إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابة أور الإلكترونية حيث تتيح للمتقاعدين تقديم طلب لإيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع، ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن شريحة المتقاعدين، مع ضمان مرونة وسهولة في إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية.

ما هو استقطاع التبرع الخاص بشريحة المتقاعدين؟

يعد الاستقطاع الخاص بالتبرع مبلغاً يقتطع شهرياً من رواتب المتقاعدين لدعم صندوق أو مشاريع مخصصة لهذه الفئة، ورغم أهمية هذه المبادرة في تعزيز التكافل الاجتماعي، فإن بعض المتقاعدين قد يرغبون في إيقاف هذا الاستقطاع لأسباب مالية خاصة بهم.

كيفية تقديم طلب إيقاف الاستقطاع عبر بوابة أور الإلكترونية

لإيقاف الاستقطاع، يمكن للمتقاعدين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أور الإلكترونية. إذا كنت مستخدم جديد، أنشئ حساباً عبر إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم التقاعدي والرقم الوطني. للمستخدمين المسجلين، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. من قائمة الخدمات الإلكترونية، اختر خدمة إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع للمتقاعدين. املأ النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة مثل اسم المتقاعد، الرقم التقاعدي، ورقم الهاتف. قدم الأسباب التي تدفعك لإيقاف الاستقطاع (اختياري). راجع البيانات، ثم اضغط على زر إرسال الطلب. ستحصل على رقم مرجعي لمتابعة حالة الطلب.

أهمية الخدمة للمتقاعدين

إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع يمثل خطوة هامة لدعم شريحة المتقاعدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من المواطنين، ومن أبرز الفوائد التي تقدمها هذه الخدمة: