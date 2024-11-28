نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح مثالي كريم النشا والليمون من أقوي الكريمات لبشرة فاتحة مثل البدر في المقال التالي

كتب محمد سعد – كريم النشا والليمون، بعد الصيف والمصايف والبحر تكون البشرة في حالة يرثي إليه من اسمرار وبقع والنمش، ونبحث كثيرا على شئ يرجع إطلالتها مرة أخرى، إليكم الحل وسر من اسرار اليابانيون هو الليمون القادر علي تفتح البشرة بشكل قوي جداً، ولكن اليوم ليست هو فقط بل معنا محارب التجاعيد والاسمرار وهو النشا الرائع والذي لا تحصي ولا تعد فوائده للبشرة، تابعي هذا المقال سوف تختلف حياتك تماماً.

مكونات كريم النشا والليمون

مع تجارب كثيرة ومكونات أكثر اخترنا لكم بعض المكونات التي أثبتت فعاليتها مع بعضها في محاربة الاسمرار والبقع الداكنة:

1 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

1 كوب من عصير الليمون الطازج.

نصف كوب من الماء.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل كريم النشا والليمون

مع تفاصيل صنع كريم النشا والليمون بطريقة سهلة يجب تنفيذها بدقة:

نحضر وعاء نظيف يمكن وضعه على النار ليست من أنواع التي تتفاعل مع المكونات. نضع فيه ماء الورد والليمون والنشا والماء ونقلب جيداً. يضاف الحليب البودرة والسكر مع التحريك المستمر، حتى يندمج الخليط. يرفع الوعاء على نار متوسطة مع التقليب المستمر، حتى نحصل على قوام مثل الكريم أو اخف قليلاً. نترك الكريم يبرد نضعه في علبة زجاجية. نقوم بوضع زيت الزيتون مع التقليب المستمر، حتى يمتزج الخليط. يوضع الكريم في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة استخدامه

نقوم بعمل سكراب خفيف في المنزل، للتخلص من أي أتربة أو أوساخ على البشرة. بعد غسيل الوجه من السكراب، نقوم بوضع الكريم على البشرة وتوزيعه جيدا. يترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة، حتي يجف تماما. نقوم بعمل حركات دائرية، للتخلص من الكريم تماما. تغسل البشرة جيداً، حتي نتخلص من اي بقايا الكريم. تجفف البشرة جيداً من الماء نضع عليها كمية من ماء الورد. تدلك البشرة جيدا بالماء الورد، حتي نغلق مسام البشرة. يفضل استخدام الكريم ثلاثة مرات في الأسبوع أو حسب الحاجة. يجب التأكد من عدم تحسس البشرة من الليمون.

فوائد الكريم الرائع

سوف نتعرف على بعض الفوائد التي يمنحها الكريم للبشرة والجسم: