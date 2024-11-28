طرق استخراج جواز السفر بدل فاقد للمقيمين في السعودية … غرامة فقدان الجواز للاجانب بالمملكة

عدن – كتب محمد سعد – من الممكن لكل المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية أن يقوموا باستخراج جواز سفر في حالة الفقد من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، وتكون من خلال أما القيام بزيارة أقرب مكتب تساهيل أو عن طريق مجمع تجاري مخصص لإصدار جوازات السفر بالمملكة. كما من الممكن أن يتم أيضًا استخراج جواز السفر عن طريق زيارة موقع وزارة الداخلية السعودية.

خطوات استخراج جواز السفر بدل فاقد للمقيمين في السعودية بالتفصيل

كيفية القيام بتقديم الطلب:

التوجه مباشرةً إلى أقرب مكتب تساهيل أو إلى مجمع تجاري المختص بإصدار جوازات السفر.

يتم تلسيم كافة المستندات المطلوبة.

تفاصيل المستندات المطلوبة لإصدار الجواز:

إحضار صورة من البلاغ الذي تم في قسم الشرطة بسبب فقدان الجواز.

إحضار صورة من بطاقة الهوية أو من الإقامة.

نموذج طلب استخراج جواز سفر جديد.

تقديم صورتين شخصيتين وتكونا حديثتين بقياس 4 × 6.

تسديد كافة الرسوم المطلوبة.

الرسوم المقررة :

يتم دفع الرسوم المقررة لإصدار جواز السفر الجديد والتي بقيمة 150 “مائة وخمسون ريال سعودي لا غير”.

أخيراً استلام الجواز:

يكون استلام جواز السفر الصادر من مكتب تساهيل أو من خلال المجمع التجاري المخصص لإصدار جوازات السفر في فترة تقريباً ما بين 7 إلى 10 أيام عمل.

خطوات استخراج جواز سفر بدل فاقد عن طرق الموقع الإلكتروني

متاح لكل المقيمين بالمملكة أن يقوموا باستخراج جواز سفر بدل فاقد كما ذكرنا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية

أولاً يتم زيارة موقع وزارة الداخلية السعودية ومن ثم يتم تسجيل الدخول بالموقع وعمل حساب شخصي للشخص المقيم.

ثانياً يقوم الشخص باختيار “استخراج جواز سفر بدل فاقد”.

ثالثاُ يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رابعاً يتم تسديد كل الرسوم المطلوبة بأي من طرق الدفع المتوفرة.

خامساً وأخيراً يتم استلام جواز السفر الجديد عن طريق أي من مكاتب تساهيل أو المجمعات التجارية المخصصة لإصدار جوازات السفر.

ملحوظة مهمة: يستلزم على المقيم أن يقدم بلاغ الشرطة الذي يفيد فقدان وهذا بأقرب مركز شرطة فور الفقد الجواز وهذا لمنع أي استخدام خاطىء للجواز.

ما هي غرامة فقدان الجواز للاجانب في السعودية؟

من المتعارف أن غرامة فقدان الجواز للاجانب بالممكلة تكون في حدود 1000 ريال سعودي وقد تصل في بعض الحالات إلى 5000 ريال سعودي. هذا وقد يمنع بعض الاشخاص من ترك المملكة لمدة قد تصل حتى ثلاث سنوات، وفي بعض الأحيان قد تصل العقوبة أيضًا إلى الترحيل. هذا وقد تنص المادة 10 من لوائح وثائق السفر أنه يتم دفع غرامة بقمية حوالي 200 ألف ريال سعودي و/أو الذهاب للسجن لمدة تصل حتى ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لكل شخص يقوم بإنتهاك القوانين واللوائح الخاص كل شئون وثائق السفر.

التجاوزات التي من شأنها المساس بالقوانين واللوائح الخاص كل شئون وثائق السفر