نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 3 مكونات بس اعملى فطير مشلتت الطاسة المورق .. مش هاتشتريه من برة تاني في المقال التالي

كتب محمد سعد – فطير مشلتت الطاسة ،الفطير المشلتت هو أحد علامات المعجنات المصرية الأصيلة، حيث تشتهر الأيادي المصرية بعمل أفضل فطير مشلتت في الشرق الأوسط، الفطير بوجه عام يعتمد على في مقاديره على الدقيق الأبيض مع السمن والزبدة واشتهر الفطير في تسويته بوضعه في فرن بلدي كبير، ولكن أصبح من السهل تسويته في فرن عادي من أفران المطبخ، والآن أصبح تسوية الفطير المشلتت من أسهل الطرق حيث يمكن تسويته على الطاسة على النار فوق الموقد، ولن يأخذ الوقت والمجهود كما اعتدناه فـ في أقل من ساعة زمن يصبح الفطير جاهز للأكل، سنعرض طريقة عمل فطير مشلتت الطاسة بطريقة سهلة ومبسطة للمبتدئين.

مقادير فطير مشلتت الطاسة

المكونات التالية، مكونات بسيطة سهلة الحصول عليها و موفرة في المال على ربة المنزل.

3 أكواب و 1/4 من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة الطرية.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء.

رشة ملح.

فطير مشلتت الطاسة

فطير مشلتت الطاسة

طريقة عمل فطير مشلتت الطاسة

سنعمل سويًا الفطير المشلتت في الطاسة وهي سهلة ومجربة ومضمونة وناجحة من أول مرة.

في وعاء عميق نضيف الدقيق مع رشة الملح والزيت والماء مع التقليب يمكن أن نحتاج ربع كوب إضافي من الماء، ونبدأ بالعجن.

على سطح خشبي نرش عليها الدقيق ثم نرفع العجينة على السطح ونعجن لمدة ٣ دقائق ثم نغطيها ونتركها لترتاح 10 دقائق.

بعد أن أرتاحت العجينة، نرفعها مرة أخرى على سطح مرشوش بالدقيق و نفردها بالنشابة لأقصى درجة حتى تكون النتيجة فطيرة مورقة.

بعد فرد العجينة نبدأ بدهن سطح العجينة بالزبدة ثم يتم برمها.

نبدأ بتقسيم العجينة إلى عدد مرغوب من فطائر صغيرة، و ندهنها بالزيت وتدخلها الثلاجة لتتماسك.

بعدما تماسكت كل قطعة والزبدة تجمدت نبدأ بفرد كل قطعة من العجينة بالنشابة ثم نطبقها ثم يتم فردها مرة أخرى للتورق.

بواسطة اليد نقوم بفرد كل عجينة مدهونة بالزيت .

في طاسة على نار هادئة بها رشة زيت بسيطة يتم وضع كل عجينة، إلى أن تنضج من الأسفل وتعطي لون، نقلبها على الوجه الأخر لتنضج.

نكرر العملية حتى تنتهي الكمية، ويمكن تقديم الفطير المشلتت مع الجبنة القديمة أو العسل الأسود أو العسل الأبيض والحليب .

فطير مشلتت الطاسة

بمقادير اقتصادية أخرى نستطيع عمل الفطير المشلتت في الطاسة، فقط اتبعي هذه المقادير والخطوات التالية.

نصف كيلو من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

رشة ملح.

ملعقة ونصف من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

خطوات التحضير

في وعاء عميق نضيف المكونات الحافة، الملح والدقيق والسكر ونقلبهم سويًا.

نضيف الماء بالتدريج مع التقليب باليد حتى تتشكل عجينة طرية.

نرفع العجينة على سطح خشبي ونستمر في العجن ونلمها من جوانب الوعاء ثم نضيف لها الزيت و ندهنها بها ونغطيها ونتركها ترتاح قليلاً.

على سطح خشبي مرشوش بالدقيق نرفع عليه العجينة و نفردها بالنشابة على شكل أسطواني ثم نقسمها على ثماني قطع.

كل قطعة نفردها بالنشابة ونضع عليها الزبدة في المنتصف ونغلقها بإحكام.

في طاسة على نار هادئة نضع كل عجينة إلى أن تعطي لون من الأسفل نقلبها على الوجه الأخر ونكرر العملية إلى أن تنتهي الكمية.

طريقة عمل الفطير بالسكر

لمحبي الفطير المحلى نقدم الفطير بالسكر يمكن تناوله في فترة الصباح او المساء.

المقادير

2 كوب من الدقيق.

1/4 كوب من الحليب.

3 ملاعق من الزيت النباتي.

2 كوب سكر مطحون.

3/4 كوب من الماء.

كوب من الزبدة الطرية .

طريقة التحضير

في وعاء نضيف الدقيق مع السكر مع الزيت والماء يوضع بشكل تدريجي مع العجن ليكون لدينا عجينة طرية.

ندهن العجينة بالزيت ونغطيها ونتركها ترتاح قليلاً.

نفطقسم العجينة بعدد كرات حسب الرغبة من 4 إلى 6 كرات ونتركها ترتاح.

نفرد كل كرة بالنشابة ونضع على سطحها الزبدة ورشة سكر مطحون ونضع كل عجينة فوق الأخرى، آخر وجه نضيف إليه الزبدة ورشة السكر.

نضع الفطيرة في صينية مدهونة بالسمنة على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة.

تخرج الصينية ونصب عليها الحليب ونغطيها قليلا لمدة ١٠ دقائق.

طريقة عمل الفطير بالكاسترد

سنقوم بعمل فطيرة بحشوة الكاسترد طعمها ذكي والريحة ولا أروع.

مقادير الوصفة

كوب من الزيت.

1/3 كوب من الدقيق.

١/2 كوب من الماء.

رشة ملح.

رشة سكر.

2 ملعقة من السكر المطحون.

3 ملاعق من الزبدة.

كاسترد.

طريقة التحضير