شكرا لاهتمامكم بخبر عن كلاسيكو الأساطير .. تردد القنوات الناقلة لمباراة أساطير ريال مدريد وبرشلونة اليوم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – نحن الآن على موعد مع كلاسيكو الأساطير وهي مباراة ودية تجمع بين أساطير ريال مدريد وبرشلونة في مكان واحد، تقام حاليًا مباراة الذهاب في الدوحة على ستاد خليفة الدولي، على أن تكون هناك مباراة أخرى في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 15 ديسمبر المقبل، تبرز العديد من الأسماء المشاركة في المباراة الآن مثل رونالدينيو ولويس فيجو وريفالدو وإيكر كاسياس، وسينضم لهم أندريس إنييستا وتشافي في المباراة التي ستُلعب في طوكيو.

القنوات الناقلة لمباراة أساطير ريال مدريد وبرشلونة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس والكأس الرياضية حقوق إذاعة مباراة كلاسيكو الأساطير بين ريال مدريد وبرشلونة، وسيتم نقل المباراة مجانًا عبر القنوات المفتوحة التالية:

beIN SPORTS المفتوحة بتعليق أحمد البلوشي.

Alkass One HD بتعليق سمير المعيرفي وخالد الحدي.

Alkass Five HD بتعليق فهيد الشمري.

كما يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال حسابات beIN SPORTS وقنوات الكأس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إذاعة المباراة رقميًا الآن على منصة يوتيوب وفيسبوك لجميع المشاهدين.

تردد قناة beIN SPORTS المفتوحة

نايل سات:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

سهيل سات:

التردد: 10850.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة الكأس 1

نايل سات:

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

عرب سات (بدر 4):

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

سهيل سات:

التردد: 10770.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس 5

سهيل سات:

التردد: 10770.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

من سيلعب في مباراة كلاسيكو الأساطير؟

فيما يلي أبرز أساطير ريال مدريد المشاركين في الكلاسيكو:

روبرتو كارلوس.

لويس فيجو.

إيكر كاسياس.

كلارنس سيدورف.

خوليو بابتيستا.

ستيف ماكمانامان.

كريستيان كاريمبيو.

باكو بافون.

راؤول برافو.

فيما يلي أساطير برشلونة الذين يلعبون الآن أمام أساطير ريال مدريد الآن: