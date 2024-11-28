انخفاض سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 و24 و18 والسبائك وجنية الذهب الخميس الموافق 28 نوفمبر

عدن – كتب محمد سعد – كشفت الأسواق المحلية عن انخفاض سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 و24 و18 وباقي الأعيرة الأخري بمقدار 1.30 دينار للجرام الواحد، وفقاً لتحديثات منتصف اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، حسب التسعيرة الأخيرة الصادرة من النقابة العامة لاصحاب محلات الذهب في الأردن، التي كشفت عبر الصفحة الرسمية لها التحديث الاخير لسعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024

باتت أسعار الذهب تشغل بال الكثيرين من أبناء الوطن في الأردن، بعد التحديثات الجديدة التي نتج على إثرها انخفاض سعر الذهب خاصة عيار 21 الذي سجل اليوم 52.40 دينار أردني عند البيع، وأما عند الشراء فسجل جرام الذهب عيار 21 الآن 52.20 دينار أردني، الجدير بالذكر أن جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشاراً في الوطن العربي والاكثر تداولاً، لهذا تجد الكثيرون في الوطن العربي يبحثون عن سعر جرام الذهب عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، انخفاضاً ملحوظاً عن الأيام القليلة السابقة التي شهدت تذبذب في أسعار الذهب، حيث حقق اليوم الخميس جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية 44.90 دينار أردني عند البيع، وعند الشراء سجل جرام الذهب 44.50 دينار أردني.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم في الأردن

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة لهذا اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، وبينت التحديثات الجديدة لهذا اليوم، انخفاض في أسعار الذهب عيار 24، والذي حقق 60.38 دينار عند البيع، 60.00 دينار عند الشراء.

أسعار سبائك الذهب اليوم في الأردن

كشفت الأسواق في صباح اليوم تغيرات جديدة، بدأ من أسعار الذهب في الكويت التي شهدت إرتفاع جديد، مروراً بأسعار سبائك الذهب في الأردن الذي جاء كالتالي:

1. سبيكة الذهب وزن 50 جرام اليوم في الأردن.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام عيار 24 سجلت 3019.19 دينار أردني.

سبيكة الذهب وزن 50 جرام عيار 22 سجلت 2767.59 دينار أردني.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام عيار 21 سجلت 2641.79 دينار أردني.

سبيكة الذهب وزن 50 عيار 18 سجلت 2264.39 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سعر الذهب في الأردن

سعر الذهب

2. سبيكة الذهب وزن 1 كيلو في الأردن.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 كيلو جرام عيار 24 سجلت 60383.80 دينار أردني.

أسعار سبيكة الذهب وزن 1 كيلو جرام عيار 22 سجلت 55351.81 دينار أردني.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 كيلو جرام عيار 21 سجلت الآن 52835.81 دينار أردني.

سبيكة الذهب وزن 1 كيلو جرام عيار 18 سجل 42287.85 دينار أردني.

وصلنا لنهاية شرح سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 و24 و18 والسبائك وجنية الذهب الخميس الموافق 28 نوفمبر.