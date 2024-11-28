نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بتفكر تستثمر .. سعر سبيكة الذهب btc اليوم بالأسواق المصرية في المقال التالي

كتب محمد سعد – سعر سبيكة الذهب btc اليوم انتشرت المثير من التساؤلات عن أسعار الذهب خلال الفترة خاصة بعد موجة التذبذبات، التي شهدتها الأسعار منذ بداية تداولات الأسبوع حيث بدأت الأسعار في الاستقرار ثم ارتفعت بشكل مفاجئ، ونجد أن أسعار سبائك الذهب ارتفعت هي الأخرى فجاء سعر سبيكة ذهب 1 جرام btc 4.387 جنيه وبما أن أسعار السبائك، مازالت محط أنظار المستثمرين والمهتمين بادخار أموالهم في الذهب قمنا باستعراض كافة الأسعار وتحديثها بشكل دوري فضلا تابعونا.

سجل سعر سبيكة ذهب 1 جرام btc 4.378 جنيه.

سجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام btc 10.780 جنيه.

سجل سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc 21.395 جنيه.

سجل سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc 42.780 جنيه.

سجل سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc 85.520 جنيه.

سجل سعر سبيكة ذهب 50 جرام btc 213.600 جنيه.

سجل سعر سبيكة 100 جرام btc اليوم 427.100 جنيه.

أسعار سبائك الذهب اليوم

يختلف سعر سبيكة الذهب btc وفقا للوزن ودرجة النقاوة ويزداد السعر كلما ازداد الوزن

سعر سبيكة btc 0.25 جرام عيار 24 جاء بـ 1155.7 جنيه. سعر سبيكة btc 0.5 جرام عيار 24 جاء بـ 2201 جنيه. سعر سبيكة btc 30 جرام جاء بـ128 ألف جنيه. سعر سبيكة btc 1 كيلو جرام عيار 24 جاء بـ 4207857 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر ذهب عيار 21 بـ3655 جنيه مصري.

سعر ذهب عيار 24 بـ4205 جنيه مصري.

سعر ذهب عيار 18بـ 3154 جنيه.

سعر ذهب عيار 14بـ2010 جنيه.

سعر ذهب عيار 10 بـ1800 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر ربع جنيه ذهب btc جاء بـ7.495 جنيه.

سعر نصف جنيه ذهب btc بـ 14.965 جنيه.

سعر جنيه ذهب btc بـ29.880 جنيه.

سعر 5 جنيه ذهب btc بـ 149.360 جنيه.

سعر مصنيعة سبيكة btc