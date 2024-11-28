اسعار العملات مقابل الجنيه اليوم بالبنوك المصرية ما بين الارتفاع والانخفاض

شكرا لاهتمامكم بخبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بالبنوك المصرية ما بين الارتفاع والانخفاض على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سعر الدولار مقابل الجنيه يبحث الكثير من المهتمين بمعرفة اسعار العملات والمستثمرين بشكل دوري، عن سعر صرف الدولار من حيث البيع والشراء بجميع البنوك، لذا سنقوم باستعراض اخر تحديثات الأخضر بالبنوك المصرية، فقد سجل اليوم بالبنك المركزي للشراء 49.60 جنيه وللبيع 49.74 جنيه، فيما سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي 49.70 للبيع و 49.60 للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية ارتفاعاً مذهلاً فقد جاء كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر شراء 49.60 بيع 49.70.

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري شراء 49.60 بيع 49.70.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية شراء 49.60 بيع 49.70.

سعر الدولار في بنك CiB شراء 49.60 بيع 49.70.

سعر الدولار في بنك القاهرة شراء 49.60 بيع 49.70.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية شراء 49.60 بيع 49.70.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول شراء 49.59 بيع 49.69.

سعر الدولار في بنك التعمير شراء 49.61 بيع 49.71.

سعر 1 دولار يساوي 49.59 جنيه.

سعر 10 دولار يساوي 495 جنيه.

سعر 100 دولار يساوي 4950 جنيه.

سعر 1000 دولار يساوي 49500 جنيه.

سعر 10000 دولار يساوي 495000 جنيه.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

تفاوت سعر الدولار اليوم بالبنوك ومن المتوقع تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة وفقا لمؤشرات الاقتصاديين المحليين والعالميين.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك العربي الإفريقي شراء 49.61 بيع 49.71. سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس شراء 49.61 بيع 49.71. سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد شراء 49.60 بيع 49.70. سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الاسلامي شراء 49.60 بيع 49.70. سعر الدولار اليوم في بنك ابو ظبي شراء 49.60 بيع 49.70. سعر الدولار اليوم في بنك مصري خليجي شراء 49.61 بيع 49.71. سعر الدولار اليوم ببنك البركة شراء 49.60 بيع 49.70.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم تفاوتا بين الارتفاع واانخفاض وفقاً لبورصة العملات