نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات حتى 50% .. عروض مرررة غير من اكسترا السعودية على جميع المنتجات في المقال التالي

كتب محمد سعد – اكسترا السعودية تواصل إبهار عملائها بعروض مميزة وخصومات تصل إلى 50% على تشكيلة واسعة من المنتجات المنزلية والإلكترونية وتأتي هذه العروض كفرصة مثالية لتلبية احتياجات العملاء بأسعار لا تُضاهى وخيارات دفع مرنة تناسب الجميع زخخبف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تخفيضات ضخمة على الأجهزة المنزلية والإلكترونية

أبرز المنتجات المخفضة

غسالات منزلية من كلاس برو وسامسونج:

كلاس برو، غسالة تعبئة علوية 11 كيلو مع 10 برامج: 1,299 ريال سعودي فقط.

سامسونج، غسالة تعبئة أمامية مع ميزة الغسيل والتجفيف (9 كيلو غسيل/6 كيلو تجفيف): 3,199 ريال سعودي.

ثلاجات عالية الأداء: كلاس برو، ثلاجة باب بجانب باب بحجم 11.8 قدم (مع فريزر 6.1 قدم): 2,599 ريال سعودي.

مكيفات فعالة وعالية الجودة:

بوش، مكيف جداري بقدرة تبريد 17100 وحدة مع تقنية الإنفيرتر: 2,599 ريال سعودي.

أجهزة غسيل الصحون: سامسونج، غسالة صحون بسعة 14 مكان مع 11 برنامجًا: 2,599 ريال سعودي.



خيارات دفع مرنة لتجربة تسوق أسهل

لا تقتصر العروض على الأسعار المخفضة فقط، بل تتيح اكسترا السعودية طرق دفع مرنة تلبي احتياجات العملاء، منها:

تابي وتمارا: الدفع على أقساط مريحة بدون فوائد أو رسوم إضافية.

كود خصم يصل إلى 10% إضافية: يُمكن استخدامه بدون حد أقصى للحصول على تخفيض إضافي على المنتجات.

لماذا عروض اكسترا هي الأفضل؟

تنوع كبير في المنتجات: تغطي العروض الأجهزة المنزلية والإلكترونية من ماركات عالمية مثل كلاس برو، سامسونج، وبوش. توفير طرق دفع ميسرة: تمنح العملاء إمكانية الشراء الآن والدفع لاحقًا بدون أي ضغوط مالية. أسعار تنافسية: تتيح اكسترا للعملاء فرصة الاستفادة من أفضل الأسعار في السوق.

كيفية الاستفادة من العروض؟

للحصول على هذه التخفيضات يمكن للعملاء:

زيارة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

أو التسوق عبر الموقع الإلكتروني لاكسترا السعودية والاستفادة من كود الخصم.

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