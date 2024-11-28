برواتب عالية جداً تصل الى 67200 دولار .. فرصة عمل في قطر تعرف على المهن المطلوبه

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر قطر واحدة من الدول الخليجية التي يوجد بها الكثير من فرص العمل للمغتربين والأجانب في كافة القطاعات، ويعد سبب ذلك هو الاقتصاد القوي الذي يوجد بها والذي يسمح بأن يوجد الكثير من الاستثمارات في مختلف المجالات، ولذلك يبحث الكثير من الناس اليوم ومن يرغب في العمل فى أفضل المجالات المتاحة في قطر وأيضا عن المهن التي تكون مطلوبة في قطر غصطود بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيفية الحصول على تأشيرة عمل في قطر

في حالة تقديم طلب تأشيرة عمل قطر وبعد أن تحصل على الفيزا يمكنك أن تستفيد بشكل قانوني من جميع المميزات التي يتمتع بها من يقيم في قطر، وعد أمر تأمين الحصول على الفيزا هو من المسؤولية الخاصة بصاحب العمل قبل أن يتم السفر إلى قطر.

المستندات والأوراق الازمة للتأشيرة

يوجد مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تكون لازمة التأشيرة وهي تكون كما يلي:

ملء طلب من أجل الحصول على تأشيرة عمل وتكون باللغة العربية.

تقديم نسخة من السجل التجاري الخاص بالشركة.

تقديم نسخة من جواز السفر الخاص بالعالم أو الموظف.

تحضير 4 صور تكون بنفس الحجم الذي عليه جواز السفر.

تقديم البطاقة الخاصة بهجرة العمل.

تحضير نسخة من عقد العمل بين صاحب العمل والموظف.

تكون مدة التأشيرة صالحة حتى ينتهي عقد العمل وتكون المدة الخاصة بها من سنة واحدة إلى 5 سنوات، كما تكون رسوم التأشيرة 200 ريال قطري.

المهن المطلوبة في قطر

يوجد مجموعة من المهن التي تكون مطلوبة في دولة قطر وهي تكون كما يلي:

وظائف مضيفي الطيران، وكذلك وظائف في السياحة.

وظائف بكل ما يتعلق بالبترول والغاز.

الوظائف التي ترتبط بالرعاية الصحية.

فرص عمل في كل من مجال الإعلام والإعلان.

مصمم جرافيك، ومصمم ويب.

من يعمل في مجال الدعاية والإعلان.

مجموعة من مبرمجي التطبيقات.

أدنى أجور العمل في دولة قطر

يعتبر أدنى حد لأجور العمال في دولة قطر وهو حوالي 275 دولار بشكل شهري، وسوف نذكر بعض من رواتب بعض المهن المطلوبة في قطر وهي: