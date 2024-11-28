عاجل وهام .. الكويت تعلن عن وضع قواعد جديدة لسفر المغتربين

عدن – كتب محمد سعد – تعد الوزارة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان دفع الغرامات المتأخرة ، حيث أن هناك شرطا جديدا يجب على المغتربين الامتثال له قبل مغادرة الكويت ، ويجب عليهم دفع أي غرامات مرورية مستحقة باسمهم صلككت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اشتراط قيام الوافدين بدفع غرامات المرور

الجدير بالذكر، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية مؤخراً نصيحة تفيد بأن جميع الرعايا الأجانب الراغبين في مغادرة البلد يجب عليهم أولاً إزالة أي مخالفات مرورية ارتكبوها، كما تهدف هذه القاعدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 أغسطس، إلى ضمان تحصيل الديون المستحقة المتعلقة بغرامات المرور في الوقت المناسب.

طرق ومواقع الدفع

كما قدمت وزارة الداخلية قنوات متعددة للوافدين لدفع غراماتهم. وتشمل هذه التطبيق الرسمي لوزارة المرور، والبوابة الإلكترونية، وكذلك المكاتب التابعة للإدارة العامة للمرور.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات الدفع في نقاط التجميع الموجودة في مواقع رئيسية مختلفة، مثل مطار الكويت الدولي وغيره من الموانئ البرية والبحرية.

التشريعات والإنفاذ وأهمية الالتزام بها

وتجدر الإشارة الي، يعد الشرط الجديد مطابق للتشريعات القائمة، بما في ذلك المرسوم رقم 96/2000، (17/1959) من قانون الإقامة للأجانب والمرسوم بقانون رقم 96/2000. (67/1976) فيما يتعلق بأنظمة المرور، وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بهذه اللوائح وحذرت من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحصيل أي رسوم غير مدفوعة.

كما تعزز هذه المبادرة التزام الحكومة الكويتية بالإدارة الفعالة للديون ودعم أنظمة المرور، مما يساهم في النهاية في طرق أكثر أمانًا وسلوك المغتربين المسؤول.