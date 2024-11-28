شكرا لاهتمامكم بخبر عن طيران السلام .. يسيّر رحلاته إلى وجهتين جديدتين في سلطنة عمان على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يؤكد طيران السلام، الناقل الاقتصادي الأول في سلطنة عمان، التزامه بتوسيع شبكته التشغيلية من خلال إضافة وجهتين جديدتين إلى بيشاورفي باكستان وبغداد في العراق لاقتب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

واعتبارًا من 31 أغسطس 2023، سيبدأ طيران السلام بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية من مسقط إلى بغداد كل اثنين وأربعاء وجمعة. ويتزامن ذلك مع بدء الرحلات التشغيلية إلى بيشاور ابتداءً من الأول من أكتوبر بتسيير رحلتين أسبوعياً كل يوم اثنين وخميس.

وتعدّ بيشاور الوجهة الرابعة لطيران السلام في باكستان بعد سيالكوت ومولتان وكراتشي.

والجدير بالذكر أن انطلاق رحلات طيران السلام إلى باكستان كانت إلى سيالكوت في 17 مايو 2017.

وصرّح الكابتن محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لطيران السلام: “نحن سعداء بالإعلان عن بيشاور وبغداد كأحدث وجهاتنا، وهذه الخطوة شهادة على ست سنوات متواصلة من العمليات التشغيلية الناجحة، وتوسعت شبكتنا الآن لتصل إلى 41 مطارًا عبر ثلاث قارات.” وأضاف الكابتن محمد أحمد “إن عملنا الدؤوب على الاستمرار في تدشين العديد من الوجهات الجديدة يأتي من سعينا لتحقيق أهدافنا لرفع مستوى الاتصال بين سلطنة عمان والعالم و تعزيز زخم الحركة السياحية من وإلى السلطنة.”

وتضمّ شبكة طيران السلام 41 وجهة حيث يسيّر طيران السلام رحلاته إلى وجهات محلية بما في ذلك مسقط وصلالة وصحار والدقم ومصيرة بالإضافة إلى وجهاته الدولية إلى دبي والفجيرة والدوحة والبحرين والكويت والدمام والرياض وجدة والمدينة المنورة وبغداد وشيراز وطهران ومشهد واسطنبول وريزا وطرابزون والإسكندرية وبيروت وألماتي وباكو وكوالالمبور وبراغ وسراييفو وبانكوك وبوكيت وكولومبو وتشاتوجرام ودكا وكاتماندو وكراتشي وملتان وسيالكوت وبيشاور و لكناو وجايبور وتريفاندرم.

كما يسيّر طيران السلام رحلات مباشرة من صحار إلى صلالة وشيراز وطرابزون بالإضافة إلى رحلاته المباشرة من صلالة إلى مسقط وصحار والفجيرة والمدينة المنورة والبحرين وكاليكوت.

ويسعى طيران السلام إلى تلبية الطلب المتزايد على خيارات السفر بأسعار معقولة ويهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل والتسهيلات للأعمال التجارية في مختلف القطاعات في السلطنة.

ومن الجدير بالذكر أن طيران السلام نجح في توسيع عملياته التشغيلية في جميع أنحاء المنطقة ليتمكن من خدمة شريحةٍ واسعةٍ من العملاء.