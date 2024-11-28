عاجل .. الخطوط الجوية العمانية تعلن تعليق رحلاتها إلى هذه الدولة لهذا السبب !

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت طيران السلام ، شركة الطيران العمانية الاقتصادية، أنه سيعلق رحلاته من وإلى الهند اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 مببطج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شركة الطيران سلام إير تعلن تعليق رحلاتها إلى ومن الهند

أثرت هذه القرارات بشكل كبير على العديد من المسافرين، وخاصة الوافدين الهنود في عمان الذين يعتمدون على هذه الشركة للحصول على خيارات سفر ميسرة إلى الهند. حيث تعمل سلام إير حاليًا على تشغيل رحلات جوية إلى أربع مدن هندية، وهما جايبور ولكناو وكوزيكود وتيروفانانتابورام.

كما تلقى المسافرون الذين قاموا بحجز رحلات على متن سلام إير بعد الأول من أكتوبر 2023 رسائل بريد إلكتروني تُبلغهم أن حجوزاتهم ستُعتبر ملغية، وقد تسبب هذا الإعلان المفاجئ في تعطيل خطط السفر لمئات المسافرين، مما جعلهم يتسارعون للبحث عن بدائل.

أكدت سلام إير للمسافرين المتأثرين أنهم سيتلقون مبالغ مستردة بالكامل عن حجوزاتهم، وفي بريدها للمسافرين، عبرت الشركة عن أسفها لأي إزعاج قد يكون نتج عن هذا القرار، وأشارت إلى أن قرار تعليق الرحلات إلى ومن الهند جاء نتيجة للقيود المفروضة على تخصيص حقوق الطيران إلى الهند.

خيارات السفر الميسرة

للوافدين الهنود كانت سلام إير خيارًا شهيرًا بين الوافدين الهنود في عمان، حيث قدمت خيارات سفر ميسرة إلى بلادهم. إلا أن تعليق الرحلات إلى الهند قد ترك هذه المجتمعات في حاجة إلى البحث عن شركات طيران وخيارات سفر بديلة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف.

تأثيرها على مطار الفجيرة بالإمارات

سيؤثر قرار سلام إير بتعليق الرحلات إلى الهند أيضًا على رحلاتها من مطار الفجيرة إلى جايبور ولكناو وتيروفانانتابورام، وهذا التغيير في الخدمة سيؤثر على المسافرين القادمين والمغادرين من مطار الفجيرة، مما يعقد أكثر خطط السفر للمتأثرين.

رد سلام إير

أوضحت سلام إير في بريدها للمسافرين أن قرار تعليق رحلات الهند لم يتم أتخاذه بسهولة، وأشارت الشركة إلى القيود المفروضة على تخصيص حقوق الطيران إلى الهند كعامل رئيسي وراء هذا القرار، وأكدت سلام إير التزامها برعاية عملائها وتعهدت بتقديم استردادات كاملة للمسافرين الذين تأثروا بتعليق الرحلات.

تعطيل المسافرين

يعد تعليق رحلات الهند من قبل سلام إير بشكل مفاجئ أثر على خطط السفر للعديد من المسافرين، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها شركات الطيران والمسافرين في المشهد المتغير للسفر الدولي، خصوصاً في استجابة لعوامل مثل حقوق الطيران والقيود المفروضة، والآن يترك المسافرون للبحث عن خيارات سفر بديلة وزيادة محتملة في التكاليف نتيجة لهذا التغيير.