نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل على البوابة التعليمية بسلطنة عمان لجميع المراحل التعليمية في المقال التالي

كتب محمد سعد – أطلقت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان البوابة التعليمية كأداة حيوية تهدف إلى تسهيل العملية التعليمية للطلاب في جميع المراحل الدراسية حيث تقدم بيئة تعليمية تفاعلية تمكن الطلاب من متابعة دروسهم، الاطلاع على المناهج، والتفاعل مع المعلمين بشكل مباشر ويتيح التسجيل على البوابة التعليمية بسلطنة عمان للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من العديد من الخدمات التعليمية الإلكترونية بسهولة ويسر خسحطه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خطوات التسجيل على البوابة التعليمية بسلطنة عمان

التسجيل على البوابة التعليمية بسلطنة عمان هو عملية بسيطة تتم من خلال خطوات محددة تضمن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه من معلومات تعليمية يمكن للطلاب في جميع المراحل الدراسية بدء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصفوف الثانوية، التسجيل في البوابة والاستفادة من خدماتها المتنوعة.

يجب على المستخدم إنشاء حساب جديد باستخدام بياناته الشخصية ورقم الهوية الوطنية. في حال نسيان كلمة المرور، يمكن استعادتها عن طريق خدمة الرسائل النصية المخصصة. بعد التسجيل، يتمكن المستخدم من الوصول إلى لوحة التحكم التي تحتوي على مجموعة من الخيارات التعليمية.

الخدمات التي تقدمها البوابة التعليمية بسلطنة عمان

من خلال التسجيل على البوابة التعليمية بسلطنة عمان، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من مجموعة من الأدوات التعليمية المتقدمة.

يمكن لولي الأمر استخراج الشهادة الخاصة بالطالب عبر البوابة.

متابعة حضور وغياب الطلاب بطريقة إلكترونية.

تتيح البوابة للطلاب التواصل مع المعلمين لطرح الأسئلة والاستفسارات.

يمكن للطلاب الاطلاع على المناهج الدراسية والمحتويات التعليمية بسهولة.

خدمة دفع الرسوم الدراسية إلكترونيا.

تتبع أداء الطلاب من خلال الدرجات وجداول الفصول الدراسية.

شروط استخراج الشهادة من البوابة التعليمية لمعرفة نتائج الطلاب

من خلال التسجيل على البوابة التعليمية بسلطنة عمان، يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج الشهادات الدراسية بسهولة، ولكن هناك مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على الشهادات.