شكرا لاهتمامكم بخبر عن بكل سهولة .. خطوات التقديم علي قرض الضمان الاجتماعي 30 الف بدون كفيل عبر لينك sdb.gov.sa على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يتيح بنك التنمية الاجتماعية في السعودية قروض مميزة وهي قروض الضمان الاجتماعي بدون كفيل وتتاح هذه القروض لتسهيل الوصول لأموال المواطنين السعوديين، دون اللجوء لكفيل و يتيح البنك قروض بمبالغ رئيسية وهي 30.000 و 60.000 ريال سعودي وقد تبلغ قيمة 120.000 ريال سعودي ، ولذلك ففي هذه الأيام تزايدت محركات البحث من قبل المواطنين السعوديين عن الشروط اللازمة للحصول على قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال بدون كفيل، وعن كيفية التقديم على هذا القرض.

أتاح بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية إمكانية التقديم على هذا القرض من خلال الموقع الخاص بالبنك، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

عليك بالدخول عبر الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

وبعد ذللك اختر قسم “الأفراد” ثم قسم “تمويل الأفراد” وأخيراََ اختر ” التمويل المطلوب”.

وبعد ذلك قم بمليء جميع البيانات المطلوبة منك في استمارة طلب القرض.

وبعد ذلك ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

اقرأ وتأكد من الموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراََ قم بالنقر على “تقديم الطلب”.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف بدون كفيل

وبعد أن وضحنا لكم خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي ، سوف نوضح لكم الآن الشروط التي حددها البنك للحصول على هذا القرض وهي تتمثل في الآتي: