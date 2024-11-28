نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وظيفة معلم مساعد وممارس وزارة التعليم السعودية 1446 وخطوات التقديم من خلال hrsd.gov.sa في المقال التالي

كتب محمد سعد – قطاع كبير من الشباب بالمملكة العربية السعودية يترددون بالبحث عن شروط وظيفة معلم مساعد وممارس وزارة التعليم السعودية 1446، والذي أعلنت عنه وزارة الموارد والتنمية البشرية بالسعودية، وذلك بسبب حاجة وزارة التعليم الي مجموعة شاغرة من الوظائف، وتأتي هذه الوظائف في إطار حاجة الوزارة الي ذلك وأيضا دعمًا للكثير من السباب الغير عاملين والبحثين عن فرص عمل ملائمة تتناسب مع مؤهلاتهم، كما أن هذا الطرح الجديد من الوظائف التعليمية يأتي ضمن رؤية السعودية 2023 للنهوض بكافة النواحي بالمملكة.

تم وضع مجموعة من الشروط والمعايير والتي في ضوئها يتم قبول المُتقدمين الي وظيفة مساعد معلم، وقد جاءت جميعها علي النحو التالي:-

1 – يشترط للقبول أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة.

2 – يشترط القبول أن يكون المُتقدم حاصل علي دبلوم لا يقل مدة دراسته عن عام.

3 – يُتاح للحاصلين علي مؤهلات عُليا التعيين في تخصصات معينه كـ محضر مختبرات، وذلك يتكون بالاتفاق بين الوزارة والمُتقدم.

شروط القبول في وظيفة معلم ممارس بالسعودية 1446

بالإضافة الي ما سبق تم إضافة مجموعة من الشروط للراغبين في التقديم علي وظيفة معلم ممارس، والتي أوضحتها وزارة التربية والموارد البشرية علي النحو التالي:-

1 – يشترط أن يكون المُتقدم مُحقق لكافة معايير مزاولة المهنة.

2 – يشترط أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل جامعي بتخصص مطلوب.

3 – يشترط أن يكون المؤهل الجامعي بنظام ” الانتظام”، مع وجود بعض الاستثناءات.

4 – يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يسبق فصله من أي وظيفة سابقة لأسباب تأديبية.

رابط التقديم على وظيفة معلم مساعد وممارس بالسعودية 2024