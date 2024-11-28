شكرا لاهتمامكم بخبر عن تعرف علي موعد امتحانات نصف العام 2025 لجميع طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية لكافة الطلاب على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – موعد امتحانات نصف العام 2025، يهتم عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب في كافة المدارس الي معرفة موعد أداء الامتحانات للفصل الدراسي الأول، فقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن موعد أدائها لجميع طلاب فصول النقل الابتدائي والاعدادي والثانوي والشهادة الإعدادية، لكي يتم الاستعداد، وأكدت الوزارة بعدم تواجد الهواتف المحمول في اللجان وسوف يتم التشديد من قبل المراقبين علي الطلاب، لكي يتم سير العملية التعليمية بكل كفاءة.

لقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات نصف العام الدراسي، فقد جاء كما يلي:-

سوف يتم بداية امتحانات صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي الي الصف السادس الابتدائي من يوم 11 يناير حتي يوم 16 يناير 2025.

ويتم بداية امتحانات المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني والاعدادي من يوم 11 يناير حتي يوم 16 يناير 2025، علما بانه لم يتم الامتحان في أيام أعياد المسيحيين وهما يوم 6,7,8,19 يناير 2025.

ويتم بداية امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي من يوم 11 يناير حتي يوم 16 يناير.

ويتم بداية امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير حتي يوم 23 يناير 2025.

موعد امتحانات نهاية العام 2025