موعد امتحانات الشهادة السودانية 2025 وخطوات التسجيل بها عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية mohe.gov.sd

عدن – كتب محمد سعد – يهتم جميع الطلاب في دولة السودان بالبحث عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2025 عبر محركات البحث ،حيث تعتبر الشهادة السودانية من أهم المواحل التعليمية في السودان فهي تعامل ” الثانوية العامة ” في مصر ،فهي تحدد مصير الطلاب في المرحلة القادمة والكليات التي سوف يلتحقون بها ،والجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة السودانية لعم 2023 تم تأجيلها من العام الماضي ولم تعقد حتي الأن بسبب الظروف السياسية والحروب الأهلية الموجودة في دولة السودان في الفترات الحالية ،ولاكن أعلنت وزارة التربية السودانية عن موعد الامتحانات للطلاب ،وسوف نعرض اليكم من خلال هذا المقال موعد امتحانات الشهادة السودانية 2025.

يهتم طلاب الشهادة السودانية بمعرفة الموعد المحدد لأول أيام الامتحانات ،حيث قامت وزارة التربية والتعليم السودانية بالإعلان أنه يتم بدأ امتحانات الشهادة السودانية في شهر فبراير القادم 2025 ،ولم يتبقى سواء أشهر قليلة علي الامتحانات فعلي جميع الطلاب الاستعداد الجيد لها ،وسوف يتم انعقاد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2023 التي تم تأجيلها حتي الان في شهر ديسمبر القادم بالتحديد في يوم 28 من الشهر.

خطوات التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025

قد وفرت وزارة التربية والتعليم السودانية رابط الكتروني للطلاب للتسجيل في الامتحانات المؤجلة، علي جميع الطلاب الراغبين في القيام بالتسجيل في امتحانات الشهادة السودانية اتباع الخطوات الاتية :