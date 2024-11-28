نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية 2024/2025 للفصل الدراسي الأول | الخريطة الزمنية للعام الدراسي في المقال التالي

كتب محمد سعد – ما زلا البحث مُستمر علي محرك البحث العالمي جوجل عن موعد امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية 2024/2025، وذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية لصفوف النقل والشهادات باستثناء طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وقد أعلنت الوزارة عن موعد الامتحانات بوقت كافٍ حتي يكون الجميع علي وضع الاستعداد لخوض هذه المعركة، وقد جاء تحديد موعد امتحانات الترم الأول بعد اعلان جدول امتحانات شهر نوفمبر والتي بدأ في الاسبوع المُنتهي اليوم، وتنتهي في الاسبوع القادم.

وفي التساؤل عن موعد امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية 2024/2025، من قِبل الطلاب وأولياء الأمور، نعرض لكم من خلال موقعنا الاخباري كافة التفاصيل والتي جاءت علي النحو التالي:-

1 – موعد امتحانات الشهادة الابتدائية تبدأ من يوم 11 يناير وتستمر حتي 16 يناير 2025.

2 – موعد امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ من يوم 18 يناير وتستمر حتي 23 يناير 2025.

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وبالإضافة الي ما سبق فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، والتي جاءت علي النحو التالي:-