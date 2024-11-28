خبر هام للموظفين .. وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 والحد الادنى للأجور في مصر بعد الزيادة الأخيرة
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عدن – كتب محمد سعد – يبحث الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي عبر محركات البحث عن حقيقة خبر تبكير المرتبات الذي انتشر بين الجميع في الفترات الأخيرة ،ويرغب الجميع أن يوم هناك تبكير في مرتبات شهر ديسمبر حيث تمكنهم من تلبية الاحتياجات الأساسية والمتطلبات الشهرية مبكرا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار قرار وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.
يرغب العديد من الموظفين معرفة هل هناك تبكير في صرف المرتبات خلال شهر ديسمبر أم لا ؟ ، وقد أعلنت وزارة المالية المصرية أنه يوجد تبكير في موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر فسوف يتم صرفها بداية من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024 ، وسوف يتم صرف المتأخرات في ثلاث أيام متتالية بداية من يوم 8،9،10 من الشهر نفسه.
الحد الأدنى للأجور في مصر بعد الزيادة الأخيرة 2024
- الدرجة الممتازة يصل الحد الأدنى لها الي 12.200 جنيه.
- الدرجة العالية الحد الأدنى لها يكون 10.200 جنيه.
- درجة المدير العام يكون الحد الأدنى لها بقيمة 9.200 جنيه.
- الدرجة الأولى يصل الحد الأدنى لها الي 8.200 جنيه.
- الدرجة الثانية يكون الحد الأدنى لها 8.000 جنيه.
- الدرجة الثالثة الحد الأدنى لها يكون 7.500 جنيه.
- الدرجة الرابعة يكون الحد الأدنى لها 7.000 جنيه.
- الدرجة الخامسة يصل الحد الأدنى لها الي 6.500 جنيه.
- الدرجة السادسة الحد الأدنى لها بقيمة 6.000 جنيه.
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