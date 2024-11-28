خبر هام للموظفين .. وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 والحد الادنى للأجور في مصر بعد الزيادة الأخيرة

عدن – كتب محمد سعد – يبحث الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي عبر محركات البحث عن حقيقة خبر تبكير المرتبات الذي انتشر بين الجميع في الفترات الأخيرة ،ويرغب الجميع أن يوم هناك تبكير في مرتبات شهر ديسمبر حيث تمكنهم من تلبية الاحتياجات الأساسية والمتطلبات الشهرية مبكرا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار قرار وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.

يرغب العديد من الموظفين معرفة هل هناك تبكير في صرف المرتبات خلال شهر ديسمبر أم لا ؟ ، وقد أعلنت وزارة المالية المصرية أنه يوجد تبكير في موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر فسوف يتم صرفها بداية من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024 ، وسوف يتم صرف المتأخرات في ثلاث أيام متتالية بداية من يوم 8،9،10 من الشهر نفسه.

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