إشاعة أما لا .. زيادة المعاشات 2025 وحقيقتها وفقا لهيئة القومية للتأمينات في مصر وأسعارها في شهر يوليو 2024

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشاعة أما لا .. زيادة المعاشات 2025 وحقيقتها وفقا لهيئة القومية للتأمينات وأسعارها في شهر يوليو 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – قد يسأل الكثير من المواطنون عن زيادة المعاشات في عام 2025، لأن بسبب زيادة الأسعار في الدولة وعد استقرار في الاقتصاد، يريدون المواطنون زيادة في المعاشات لكي يتناسب مع غلاء الأسعار في الدولة، وقد وصل الي وسائل الأعلام عن احتمالية زيادة في المعاشات تصل الي 1000 جنيه تبدأ من بداية شهر يناير القادم، وقد زادت الأسئلة عن هذا الخبر ويريدون معرفة الحقيقة عن زيادة المعاشات في عام 2025.

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتأكيد علي خبر زيادة المعاشات 2025 التي يتم تطبيقها في شهر يناير القادم، وفق بما أصدراه قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في سنة 2019، صدره فيه بأن الزيادة السنوية تتم في شهر يوليو من كل سنة، ولا تتجاوز نسبة الزيادة الي 15% لذلك قامت الهيئة بتوضيح علي الزيادة المعاشات 2025 بأنه ليس سيطبق الا بقرار يأتي من الرئيس، ولم يعلن الرئيس عنه حتي الان.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة في يوليو 2024

في شهر يوليو الماضي 2024 قد زادت نسبة المعاشات الي 15% وتختلف هذه الزيادة وفقا للشريحة التي تملكها.