5 هدافين يطاردون ليفاندوفكسي .. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بعد نهاية الجولة الخامسة
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عدن – محمد سعد – يستحوذ التعرف علي جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، الكثير من عشاق كرة القدم في العالم، وذلك مع بدأ انطلاقة نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا، ويشغل بال الكثير التعرف علي هداف الدوري الأوروبي وذلك مع غياب عملاقة الكرة الأوروبية، حيث يغيب الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو عن الساحة وذلك بعد انتقاله الي النصر السعودي، بالإضافة الي أنه بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل مسي الي الولايات المتحدة الأمريكية بعد انضمامه الي انتر ميامين.
أصبح التنافس علي لقب الهداف أمر مختلف هذه النسخة، حيث اختلفت تمامًا خريطة المنافسة علي البطولة، ولكن الجدير بالذكر أنه في النسخة الماضية شهدت صعوبة في تحديد الهداف وذلك بعد مساواة هاري كين وكيليان مبابي في عدد النقاط، أما في النسخة الحالية الصراع علي لقب هداف الدوري الأوروبي هذا الموسم يزداد مع وجود مجموعة مختارة من اللاعبين.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024/2025
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة
|7
|=2
|إرلينج هالاند – مانشستر سيتي
|5
|=2
|فيكتور جيوكيريس – سبورتنج لشبونة
|5
|=2
|هاري كين – بايرن ميونخ
|5
|=2
|رافينيا – برشلونة
|5
|=2
|فلوريان فيرتز – باير ليفركوزن
|5
|=7
|فينيسيوس جونيور – ريال مدريد
|4
|=7
|جيمي بينو جيتنز – بوروسيا دورتموند
|4
|=7
|سيرهو جيراسي – بوروسيا دورتموند
|4
|=7
|جوناثان دايفيد – ليل
|4
|=11
|انتوني ميلامبو – فينورد
|3
|=11
|لويس دياز – ليفربول
|3
|=11
|بينجامين سيسكو – لايبزيج
|3
|=11
|جوليان ألفاريز – أتلتيكو مدريد
|3
|=11
|أنخيل كوريا – أتلتيكو مدريد
|3
|=11
|كريم أديمي – بوروسيا دورتموند
|3
|=11
|فيل فودين – مانشستر سيتي
|3
|=11
|عبد الله سيما – بريست
|3
|=11
|دوسان فلاهوفيتش – يوفنتوس
|3
|=11
|تيجاني ريجنديرز – ميلان
|3
|=11
|كريم أكتورك أوغلو – بنفيكا
|3
|=11
|ساندرو كولينوفيتش – دينامو زغرب
|3
|=11
|كريستيان بوليسيتش – ميلان
|3
|=11
|دايزن مايدا – سيلتك
|3
|=11
|مالك تيلمان – آيندهوفن
|3
|=26
|ماجنيس أكليوش – موناكو
|2
|=26
|دونيل مالين – بوروسيا دورتموند
|2
|=26
|تاكومي مينامينو – موناكو
|2
|=26
|أوركون كوكتشو – بنفيكا
|2
|=26
|كان كايرنن – سبارتا براج
|2
|=26
|لوكا سوسيتش – دينامو زغرب
|2
|=26
|ميكايل أوليس – بايرن ميونخ
|2
|=26
|جون دوران – أستون فيلا
|2
|=26
|نيكولاس كوهن – سيلتك
|2
|=26
|أنطونيو روديجير – ريال مدريد
|2
|=26
|أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد
|2
|=26
|برونو بيتكوفيتش – دينامو زغرب