شكرا لاهتمامكم بخبر عن 5 هدافين يطاردون ليفاندوفكسي .. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بعد نهاية الجولة الخامسة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يستحوذ التعرف علي جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، الكثير من عشاق كرة القدم في العالم، وذلك مع بدأ انطلاقة نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا، ويشغل بال الكثير التعرف علي هداف الدوري الأوروبي وذلك مع غياب عملاقة الكرة الأوروبية، حيث يغيب الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو عن الساحة وذلك بعد انتقاله الي النصر السعودي، بالإضافة الي أنه بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل مسي الي الولايات المتحدة الأمريكية بعد انضمامه الي انتر ميامين.

أصبح التنافس علي لقب الهداف أمر مختلف هذه النسخة، حيث اختلفت تمامًا خريطة المنافسة علي البطولة، ولكن الجدير بالذكر أنه في النسخة الماضية شهدت صعوبة في تحديد الهداف وذلك بعد مساواة هاري كين وكيليان مبابي في عدد النقاط، أما في النسخة الحالية الصراع علي لقب هداف الدوري الأوروبي هذا الموسم يزداد مع وجود مجموعة مختارة من اللاعبين.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024/2025