شكرا لاهتمامكم بخبر عن تم صرفها بكام النهاردة .. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية 28 نوفمبر 2024 -ثبات في العملة الأوروبية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – عملة اليورو هي عملة رسمية ل20 دولة من أساس 27 في الاتحاد الأوروبي، وتم انشاء هذه العملة في عام 1999، وتعرف 27 دولة بمنطقة اليورو وتضم 343 مليون مواطن، وأعلنت البنوك المصرية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 عن سعر اليورو في جميع بنوك مصر، سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية يوجد بيه بعض من الاستقرار، ولذلك يسأل الكثير من المواطنون عن سعر اليورو في البنوك المصرية لأنه في الفترة الماضية كان في عدم استقرار وكان بين ارتفاع وانخفاض، ولكن استقر اليوم في السوق والبنوك والسوق السوداء أيضا.

سعر اليورو في البنك المركزي

وصل الي 52.39 جنيه في الشراء وللبيع 52.24 جنيه.

سعر اليورو اليوم البنك الأهلي

وصل الي 52.46 جنيه في الشراء وللبيع 52.15 جنيه.

أسعار اليورو اليوم في باقي البنوك المصرية