ضحاياه فنانين ولاعبين .. تسريب اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025 | أسماء ضحايا رامز في الموسم القادم

عدن – كتب محمد سعد – يمتلك رامز جلال شهرة واسعة في برامج رمضان من كل عام وذلك بسبب برامج المقالب الذي يقوم بتنفيذها كل عام، والتي قد تتسبب في إيذاء للكثير من الضيوف أحيانًا لكن علي الجهة الأخرى الكثير من المشاهدين يستمتعون بمشاهدة هذه المقالب والاستمتاع بها، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان هذا العام بدأ الكثير بالبحث عن برنامج رامز جلال هذا العام، وبالتزامن مع إعلان مجموعة من المواقع عن تسريب اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025، نعرض لكم من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل عن البرنامج المنتظر.

مع اقتراب شهر رمضان في كل عام تقوم الشركة المُنتجة الي برنامج رامز جلال بالإعلان عن البرنامج وبعض تفاصيل ليكون ذلك بمثابة تشويق للمشاهدين، ولكن حتي الان لم تُعلن عن أي تفاصيل، ولكن الكثير من الأشخاص قد تعمقوا الي تفاصيل البرنامج ليصلون الي الاسم الخاص به وهو حسب الكثير من الأراء المتصدرة “رامز قصر الموت” ويري البعض أنه “رامز في المسبح” ولكن حتي الان لا يوجد اسم أكيد للبرنامج، حيث من المتوقع أن يكون الإعلان الترويجي للبرنامج في شهر يناير القادم.

ضحايا رامز في رمضان 2025

من المقرر أن يكون تصوير برنامج رامز الرمضاني القادم 2025 في المملكة العربية السعودية، وقد ورد الينا مجموعة ضمن قائمة أسماء الفنانين واللاعبين الرياضين والذين سوف يتم استضافتهم هذا العام، وهم:-

1 – من المتوقع أن يتم استضافة النجمة مي عمر في برنامج رامز جلال القام، بالإضافة الي مشاركة النجمة شيماء سيف، وأيضا النجم المعروف أحمد فهمي، وبمشاركة مميزة للنجم هشام ماجد، والنجم المحبوب مصطفي خاطر.

2 – كما أن حسب القائمة الموضحة للبرنامج، أنه سوف يتم استضافة مجموعة من ألمع نجوم الكرة المصرية، من بينهم لاعب النادي الأهلي وسام علي، وأيضا لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بالإضافة ايل لاعب النادي الأهلي مروان عطية.، وـأخيرا لاعب النادي الأهلي محمد الشناوي.