Squid Game موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني على نتفليكس تعرف علي الابطال والاحداث الجديدة
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كتب محمد سعد – يبحث محبي الدراما الكورية عن موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني على نتفليكس ، وهو من المسلسلات التي حظت بشهرة واسعة في العالم ، وسجل خلال العرض الحصري اعلي اعلي نسبة مشاهدة علي المنصة العالمية نتفليكس ، وذلك لان قصة المسلسل حماسية وتشويقية ، وتم عرض من المسلسل موسم ، والموسم الثاني الان قيد التحضير ، وتدور قصة المسلسل حول مجموعه من الأشخاص يشاركون في مسابقه راغبين في الحصول علي جائزة مالية كبيرة ، دون معرفة الشروط الخاصة بالمسابقة ، ويتفاجؤون بالأحداث الدموية التي تحدث للخاسرين ويبدأ الصراع بين المتسابقين ، والمسلسل من تأليف وإخراج دونج هيوج هوانج.
موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني على نتفليكس
من المقرر ان يتم عرض الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار علي منصة نتفليكس بداية في السادس والعشرين من شهر ديسمبر ، وتم اطلاق البوستر الرسمي للمسلسل ، والجدير بالذكر ان الموسم الأول حصل علي الكثير من الجوائز وترشح لأكثر من سبعة عشر جائزة وحصد ستة جوائز ، والموسم الثاني انضم اليه العديد من الممثلين الجدد ابرزهم “جو- يو-ري” ، ولعبة الحبار في الجزء الثاني سيضاف اليها العديد من التحديات والمخاطر الجديدة وتم الإعلان عن تطوير الحبكة الدرامية وابداع جديد في الألعاب مما زاد ذلك من حماس الجماهير المنتظرة.
ابطال مسلسل لعبة الحبار الموسم الأول
- لي جونغ جاي
- جريج تشون
- توم تشوي بارك
- هاي سو لي
- بيونج هون
- جونج يو
ابطال مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني
- لي جونغ جاي.
- ولي بيونغ هون.
- جو يوري.
- وكانغ ها نول.
- وييم سي وان،.
- وبارك سونغ هون.