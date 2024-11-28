نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Squid Game موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني على نتفليكس تعرف علي الابطال والاحداث الجديدة في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث محبي الدراما الكورية عن موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني على نتفليكس ، وهو من المسلسلات التي حظت بشهرة واسعة في العالم ، وسجل خلال العرض الحصري اعلي اعلي نسبة مشاهدة علي المنصة العالمية نتفليكس ، وذلك لان قصة المسلسل حماسية وتشويقية ، وتم عرض من المسلسل موسم ، والموسم الثاني الان قيد التحضير ، وتدور قصة المسلسل حول مجموعه من الأشخاص يشاركون في مسابقه راغبين في الحصول علي جائزة مالية كبيرة ، دون معرفة الشروط الخاصة بالمسابقة ، ويتفاجؤون بالأحداث الدموية التي تحدث للخاسرين ويبدأ الصراع بين المتسابقين ، والمسلسل من تأليف وإخراج دونج هيوج هوانج.