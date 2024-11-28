شكرا لاهتمامكم بخبر عن تطورات مبهرة .. الإعلان الأول مسلسل عثمان الحلقة 173 مترجم للعربية وموعد عرض الحلقة علي قناة ATV التركية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يهتم جميع متابعين مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس بالبحث عن الحلقة الـ 173 عبر محركات البحث ، ويعتبر قيامة عثمان من أعظم المسلسلات التاريخية التي يتم عرضها علي الشاشات في الوقت الحالي ،وقد حقق المسلسل انتشار كبير في جميع الدول العربية ،ويعرض المسلسل فترة حكم عثمان للدولة العثمانية وكافة المحاولات التي قام بها عثمان من أجل توحيد القبائل ،ويعتبر قيامة عثمان تكملة لمسلسل قيامة أرطغرل الذي حقق نجاحات غير متوقعة في جميع الدول العربية ،وسوف نعرض لكم من خلال السطور الاتية مسلسل عثمان الحلقة 173 مترجم للعربية.

ويرغب الجميع في معرقة أحداث الحلقة القادمة من المسلسل من خلال الإعلان التشويقي لها ،وقد أوضح الإعلان التشويقي للحلقة أنها تحتوي علي الكثير من الأحداث الجديدة الممتعة والغير متوقعة للمشاهد ، وتكمل الحلقة أحداث الحلقة السابقة والتطورات الجديدة ،ويهتم الجميع بمعرفة موعد عرض الحلقة الـ 173 من المسلسل لمشاهدة الأحداث الجديدة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

كما يهتم الجميع من متابعين ومحبي قيامة عيمان بمعرفة القنوات التي تنقل المسلسل من خلالها ومواعيد العرض ،حيث يعرض المسلسل حلقة من كل أسبوع في يوم الأربعاء علي قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءا ،وتعرض الحلقة في اليوم التالي ” الخميس ” مترجمة باللغة العربية علي قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ، اليكم ترددات القنوات.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD

تردد قناة ATV التركية علي النايل سات