اسماء مسلسلات مصرية رمضان ٢٠٢٥ الجديدة تضم أكثر من 8 مسلسلات كوميدية ودرامية

عدن – كتب محمد سعد – يهتم عدد كبير من الأفراد بمعرفة اسماء مسلسلات رمضان ٢٠٢٥، فقد اقترب شهر رمضان، ويتم عرض به العديد من المسلسلات الدرامية المختلفة في مصر، علما بانه تم تحضير أكثر من 8 مسلسلات درامية جديدة، وتحصل مسلسلات رمضان علي عدد كبير من المشاهدات في مصر والوطن العربي لأنها تجمع بين الاعمال الدرامية والكوميدية المميزة، وعبر السطور التالية سوف نقوم بتوضيح اسماء مسلسلات رمضان ٢٠٢٥ التي تم تحضيرها لهذا الشهر الكريم.

اسماء مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

مسلسل خانة فاضية بطولة الفنانة صابرين.

مسلسل دهب بطولة الفنانة هيفاء وهبي.

مسلسل الكابتن بطولة الفنان أكرم حسني.

مسلسل روجينا لرمضان بطولة الفنانة روجينا.

مسلسل فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضي.

مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفي شعبان.

مسلسل العتاولة2 بطولة الفنان أحمد السقا بالاشتراك مع الفنان طارق لطفي.

مسلسل المداح 5 بطولة الفنان حمادة هلال.

مسلسل أشغال شقة 2 بطولة الفنان هشام ماجد.

مسلسل الكينج بطولة الفنان محمد إمام.

مسلسل إش إش

اخراج محمد سامي بطولة ماجد المصري وهالة صدقي، تدور احداثه حول راقصة شعبية تسمي بـ”إش إش” فهي تواجهه العديد من المشاكل والصعوبات اثناء رقصها في الحفلات، ويسعي للزواج منها المعلم ماجد المصري.

شباب امرأة

ببطولة تحية كاريوكا غادة عبدالرازق اخراج صلاح أبو سيف وهذا من افضل المسلسلات الكلاسيكية، فيتم في هذا المسلسل إعادة أفلام تحية كاريوكي المأخوذ من فيلم سمارة