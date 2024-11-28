الرابـط الرسمـي للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025 عبر منصة حجاج hajjaj.hajj.gov.ly وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

عدن – كتب محمد سعد – نتيجة قرعة الحج في ليبيا لعام 2025 من أهم ما يتم البحث عنه هذه الفترة، فقد أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا عن قرب صدور نتائج قرعة الحج لموسم 2025، حيث ينتظر آلاف المواطنين الليبيين الذين سجلوا خلال فترة التقديم الإلكتروني الإعلان عن الأسماء المقبولة، وقد شهد هذا الموسم إقبالا كبيرا من المواطنين والمواطنات من مختلف المناطق، في إطار سعي الهيئة لتقديم خدمات إلكترونية تسهل إجراءات التسجيل والاختيار.

بدأت عملية التسجيل الإلكتروني في قرعة الحج ليبيا عبر منصة حجاج، حيث تقدم أكثر من مليون مواطن ليبي بطلباتهم، وسجلت المنصة نسب مرتفعة من المتقدمين من كلا الجنسين، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة، لا سيما من تجاوزت أعمارهم الستين عام.

لم تحدد الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة تاريخ رسمي للإعلان عن أسماء المقبولين حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم نشر القوائم قريبا، بعد استكمال مراجعة جميع الطلبات، وعلى المتقدمين متابعة التحديثات على الصفحات الرسمية للهيئة أو عبر وسائل الإعلام

شروط قرعة الحج ليبيا

تعمل الهيئة على توفير تجربة ميسرة للحجاج الليبيين، بدءا من عملية التسجيل الإلكتروني وحتى الترتيبات المتعلقة بالسفر والإقامة، وتهدف المنصة الإلكترونية إلى ضمان الشفافية وسرعة التواصل مع الحجاج، لتيسير رحلتهم الروحية إلى الأراضي المقدسة، وقد اشترطت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب توافرها كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.

يجب أن يكون عمره لا يقل عن 25 عاما.

كما يجب أن يتمتع بصحة جيدة دون أمراض مزمنة أو نفسية.

كما يشترط أن يكون الحج الأول له، سواء ضمن الحملات الليبية أو بشكل فردي.

يطلب من المتقدم امتلاك جواز سفر إلكتروني ساري، مع ضرورة وجود محرم شرعي للسيدات.

يشترط أيضا دفع التكاليف المطلوبة والموافقة على ترتيبات السفر والإقامة المقررة.

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج ليبيا

ستعلن الهيئة العامة للحج والعمرة النتائج عبر منصتها الرسمية “حجاج” بعد الانتهاء من مراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة. يمكن للمسجلين متابعة النتائج عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أو منصة حجاج.

إدخال رقم الطلب المقدم.

الضغط على خيار “استعلام” للحصول على النتيجة.

مستندات قرعة الحج ليبيا

أكدت الهيئة العامة لشؤون للحج والعمرة على ضرورة توافر مجموعة من المستندات بالشكل التالي: