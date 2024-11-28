نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرتك هتبقي وردية وزي القمر بخلطة منزلية لتوريد الشفايف والخدود في دقائق معدودة في المقال التالي

كتب محمد سعد – تواجه العديد من السيدات والفتيات مشكلة جفاف الشفايف والبشرة، وأن الوجه قد يبدو شاحبًا وتظهر عليه علامات الإرهاق والتعب، وقد يكون ذلك نتيجة نقص بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم، أو الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر على المظهر العام للوجه، كما يبدو الشحوب واللون الأسود على الشفايف فترغب كل سيدة وفتاه في توريد الوجه والشفايف بطرق آمنة على البشرة وبمكونات طبيعية ليست لها أضرار نهائيًا، ففي هذا المقال نقدم وصفات مضمونة تقوم بتوريد منطقة الخدود والشفايف في أسرع وقت وبأقل التكاليف.

خلطة الكركديه لتوريد الخدود والشفايف

تابعي معنا الآن مكونات وخطوات هذه الوصفة لتوريد الخدود والشفايف بأفضل نتيجة فيما يلي.

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع كوب من الكركديه المغلي.

خطوات الإستخدام

أحضري وعاء صغير ثم قومي بإضافة الدقيق مع النشا، وقومي بخلطهم جيدًا.

ثم أضيفي الكركديه إلى المكونات السابقة، مع الخلط المستمر حتى يصبح القوام كريمي.

بعد ذلك قومي بفرد هذا الماسك على وجهك وشفايفك في حركات دائرية بشكل متساوي.

ثم ترك هذا الخليط لمدة ربع ساعة، ثم غسل الوجه والشفايف بالماء الدافيء.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا حتى تلاحظين توريد وإحمرار بشرتك وشفايفك.

خلطة البنجر لتوريد الشفايف والخدود

نتناول الآن كيفية توريد الخدود والشفايف بتنفيذ هذه الخلطة للحصول على نتيجة إيجابية على النحو التالي.

المكونات

عدد 2 ملعقة من ماء الورد.

عدد 2 ملعقة من العسل الأبيض.

عدد 2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من البنجر المهروس.

ملعقة واحدة من الفازلين.

الخطوات المطلوبة