شارك
شكرا لاهتمامكم بخبر عن بنصف كيلو دقيق هتعملي الخبز الشامي على الطاسة بعجينة قطنية وبطعم لذيذ على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – يعتبر العيش الشامي من أسرع الطرق التي تتمكن ربة المنزل من تحضير الساندوتشات من خلاله في أسرع وقت، حيث أنه يمتاز بصغر حجمه وسهولة حشوه بمختلف أنواع المأكولات، كما نجد تواجده بكثرة في المطاعم المتنوعة وخاصًة المشهورة بتقديم وجبات الفول والطعمية، فنجد إقبالًا كبيرًا عليه من العديد من الناس، كما حرصنا اليوم على تقديم طريقة تحضير العيش الشامي في البيت وعلى الطاسة بمكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في كل مطبخ، وبأقل التكاليف، ومجهود وهذه الطريقة سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.
طريقة تحضير الخبز الشامي على الطاسة
تابعي معنا الآن السطور التالية للتعرف على كيفية إعداد العيش الشامي في وقت قياسي.
المكونات
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من اللبن الحليب( يمكن إستبداله بالماء).
- عدد 4 ملاعق من الزيت.
خطوات الإستخدام
- أحضري وعاء عميق ثم قومي بإضافة الدقيق مع السكر والملح.
- ثم أضيفي الخميرة إلى المكونات السابقة، وقومي بالخلط جيدًا.
- ابدأي في إضافة اللبن تدريجيًا إلى الخليط الجاف السابق، مع العجن المستمر.
- وأثناء العجن أضيفي الزيت إلى العجينة.
- وإستمري في العجن عدة مرات لمدة عشر دقائق، حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- بعد ذلك اتركي عجينة العيش الشامي جانبًا حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- ثم قومي بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.
- ثم اتركي الكرات مرة أخرى جانبًا لكي ترتاح لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك قومي بفرد كرات العجين على سطح مستوي، بسمك متوسط.
- وبعد الإنتهاء من فرد كل الكرات، قومي بتغطية العيش الشامي بقطعة قماش نظيفة، وتركه لكي يتخمر مرة أخرى.
- ثم أحضري مقلاه تكون غير لاصقة، وقومي بتسخينها جيدًا قبل تسوية العيش.
- وقبل التسوية قومي بإنخفاض مستوى النار إلى درجة متوسطة.
- ثم ابدأي في تسوية العيش مع التقليب حتى يرتفع ويأخذ اللون الأحمر من الجانبين.
- وكرري الخطوة السابقة حتى تنتهين من تسوية كل الكمية المتوفرة لديكي، لتحصلين على ألذ عيش شامي يقدم مع الوجبات المختلفة ليستمتع به الجميع.
شارك