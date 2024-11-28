شكرا لاهتمامكم بخبر عن بنصف كيلو دقيق هتعملي الخبز الشامي على الطاسة بعجينة قطنية وبطعم لذيذ على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعتبر العيش الشامي من أسرع الطرق التي تتمكن ربة المنزل من تحضير الساندوتشات من خلاله في أسرع وقت، حيث أنه يمتاز بصغر حجمه وسهولة حشوه بمختلف أنواع المأكولات، كما نجد تواجده بكثرة في المطاعم المتنوعة وخاصًة المشهورة بتقديم وجبات الفول والطعمية، فنجد إقبالًا كبيرًا عليه من العديد من الناس، كما حرصنا اليوم على تقديم طريقة تحضير العيش الشامي في البيت وعلى الطاسة بمكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في كل مطبخ، وبأقل التكاليف، ومجهود وهذه الطريقة سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

طريقة تحضير الخبز الشامي على الطاسة

تابعي معنا الآن السطور التالية للتعرف على كيفية إعداد العيش الشامي في وقت قياسي.

المكونات

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من اللبن الحليب( يمكن إستبداله بالماء).

عدد 4 ملاعق من الزيت.

خطوات الإستخدام